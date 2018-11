 Lumière sur les artisans des artistes 

Toby Read: Le docteur de guitares

«Le meilleur», nous a dit Ariane Moffatt. Son nom: Toby Read, de la boutique-atelier Montréal Guitar située rue Van Horne, à la frontière du Mile End, à Montréal. Le luthier qui a remis sur pied les guitares des Soeurs Boulay et souvent reçu dans sa boutique Jean Leloup répond à nos questions.

Comment devient-on luthier?

J'ai étudié en musique au cégep Lionel-Groulx, mais j'avais pris un cours de lutherie [...] Dans ma famille, il y a beaucoup de gens manuels. Des menuisiers, des bijoutiers. J'avais un intérêt pour cela et je réparais les guitares de mes amis. C'est devenu plus sérieux et j'ai eu un poste chez Italmélodie.

Montréal Guitar a ouvert quand?

J'ai fondé la compagnie en 2007, mais j'ai pignon sur rue depuis 2010. En 2007, je travaillais avec Marc Dupré et grâce à lui, j'ai eu un poste de technicien sur la tournée Taking Chances de Céline Dion. C'est là que j'ai tout délégué pendant trois mois à mon collègue Alexis, qui est toujours avec moi aujourd'hui.

Qu'est-ce qui vous distingue?

Ici, on fait vraiment de la réparation et de la restauration d'instruments de collection. Pas de la fabrication. Il n'y a rien comme le son d'un vieil instrument. Cela change même la façon de jouer des musiciens.

On prend un instrument dans un piteux état et on trouve une façon de le remettre en bon état. Nous avons toujours des nouveaux cas et nous faisons beaucoup de recherche. C'est très créatif et lié à la débrouillardise. Il n'y a pas de marche à suivre.

Je ne suis pas un bon homme d'affaires. Ici, nous avons le souci du détail et nous sommes avant tout des trippeux qui aiment trouver des solutions.

Nous avons un gros stock de pièces de réparation et nous avons un paint booth pour faire de la peinture et de la finition vintage. Nous sommes aussi le seul centre de service Fender «Custom care» Or au Canada.

Vous avez des clients connus?

La plupart du temps, je ne les reconnais pas! Je regarde la télé et je vois un musicien dont on a réparé la guitare ou la basse. Je ne prends jamais de photos avec des clients. J'ai la même attitude envers tout le monde.