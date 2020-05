En quelques semaines, Alex & Alex a développé bénévolement la plus grosse opération d’approvisionnement en fruits et légumes à destination des soignants à Paris et à Montréal.

La Presse

Le numéro un des fruits au bureau en France et au Canada a ainsi mis en place ces dernières semaines des mesures exceptionnelles : des paniers de fruits & légumes offerts au personnel soignant à Paris et à Montréal ; et un service de livraison de fruits & légumes frais pour tous les particuliers.

PHOTO FOURNIE PAR ALEX & ALEX Alex & Alex a offert des fruits et légumes à des hôpitaux montréalais.

Alexandre Ponthier, le fondateur, souligne : « Je suis fier que non seulement Alex & Alex se réinvente pendant le confinement sur un modèle de services aux particuliers, mais également que nous ayons pu mettre notre logistique et nos ressources à la disposition du personnel hospitalier qui est en première ligne durant cette crise. »

Que ce soit à Paris ou à Montréal, il s’agit de pallier à leurs difficultés à s’approvisionner en produits frais après avoir tout donné pour s’occuper de leurs patients. C’est aussi une façon concrète et fédératrice de leur témoigner de la reconnaissance pour le combat qu’ils mènent chaque jour contre l’épidémie.

PHOTO FOURNIE PAR ALEX & ALEX Alex & Alex a offert des fruits et légumes à des hôpitaux montréalais.

Alex & Alex cible différents hôpitaux : en France, Hôpital d’Argenteuil, Hôpital Trousseau de Paris, Hôpital Poincarré de Garches, Hôpital Jean Verdier de Bondy; au Canada, CHUM de Montréal, Hôpital général de Montréal, Hôpital de Verdun.

Cette opération a été lancée depuis le début du mois d’avril.

Pendant le confinement, tout devient complexe et en particulier se procurer de bons fruits et des légumes frais, de qualité, tout en limitant ses déplacements. C’est pour cela qu’Alex & Alex propose désormais une offre sans engagement de durée, sans contrat, et avec la livraison gratuite incluse sur l’ensemble de ses zones de livraison actives.

PHOTO FOURNIE PAR ALEX & ALEX Alex & Alex a offert des fruits et légumes à des hôpitaux montréalais.

Depuis sa création en 2014, Alex & Alex propose des paniers de fruits sains et naturels, ainsi que toute une gamme de collations santé à base de fruits, directement sur le lieu de travail.

Mais au-delà de ce service de convivialité fruitée, Alex & Alex s’implique aussi pour apporter sa pierre à l’édifice d’un monde meilleur. Cette philosophie se traduit par des actions très concrètes. Alex & Alex privilégie ainsi le circuit court, localement autant que possible, mais aussi les fruits & légumes biologiques pour les variétés les plus fragiles. En partenariat avec l’association Tout le monde contre le cancer, l’équipe d’Alex & Alex apporte des fruits et de la joie aux enfants hospitalisés, aux accompagnants, mais aussi au personnel soignant. À travers son programme « La Route Des Fruits », Alex & Alex permet de partir à la rencontre des fruits de nos belles régions françaises, de faire connaître les petits producteurs ainsi que leurs exploitations, et de soutenir les petites fermes agricoles durables qui produisent des fruits sains et naturels. Alex & Alex a adopté un programme interne visant à réduire le gaspillage alimentaire, à limiter l’utilisation d’emballages, et à garantir que les fruits en excès parviennent aux personnes dans le besoin.

Alex & Alex, c’est : plus de 150 000 paniers livrés chaque année ; plus de 1200 entreprises clientes ; un espace de 600m² dédié au bien-être des fruits ; une flotte de 10 véhicules pour une livraison qualitative, rapide et efficace.

PHOTO FOURNIE PAR ALEX & ALEX Alex & Alex a offert des fruits et légumes à des hôpitaux montréalais.

Entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, Alexandre Ponthier crée Alex & Alex en 2013 à Paris puis ouvre une première filiale au Canada en 2014, à Montréal, puis une seconde en 2019, à Toronto. Il dirige aujourd’hui plusieurs sociétés, principalement en France et au Canada, dans différents secteurs tels que l’immobilier, le service aux entreprises ou encore les business en ligne.