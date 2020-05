50 000$ pour le cancer

Le 8 mai dernier, pour la Journée mondiale du cancer de l’ovaire et pour souligner la fête des Mères, la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a d’annoncé qu’elle a reçu un don de 50 000$ pour appuyer le travail de la Dre Lucy Gilbert du CUSM, visant à ce que toutes les femmes puissent subir un test de dépistage du cancer de l’ovaire et du cancer de l’endomètre au stade le plus précoce possible.