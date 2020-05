À la suite du lancement d’un mouvement de solidarité en soutien au projet phare Les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs, Énergir annonce une contribution de 144 000$ de ses employés et partenaires à cette initiative.

La Presse

En moins de deux semaines, un réel élan de générosité s’est concrétisé grâce aux dons personnels des employés et de la haute direction, ainsi que des actionnaires, de filiales québécoises et des syndicats de la grande famille d’Énergir.

Mobilisant des restaurateurs du Québec afin de cuisiner plus de 1,6 million de repas pour les personnes touchées par l’insécurité alimentaire, rappelons que Les Cuisines Solidaires visent à venir en aide à la fois aux plus démunis dont les difficultés sont accentuées par la pandémie à la Covid-19, ainsi qu’aux propriétaires et travailleurs de restaurants qui se voient récompensés de 1$ par portion préparée. Les fonds amassés par Énergir seront d’ailleurs spécialement dirigés vers les restaurateurs de petite taille qui sont confrontés à des défis importants pour la poursuite de leurs activités.

« Énergir a l’habitude d’être active dans la communauté, mais la situation particulière à laquelle la société est confrontée nous amène à vouloir en faire plus. Si des dons corporatifs ont été faits à plusieurs fonds d’urgence au début de la pandémie, le succès de cette mobilisation remarquable revient aujourd’hui entièrement aux hommes et aux femmes derrière Énergir ! Nous sommes fiers de leur implication et les remercions d’avoir répondu si rapidement à l’appel », déclare Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec chez Énergir.

« Dès le lancement de la campagne, la mobilisation de la grande famille d’Énergir a été incroyable. En cuisine, dès qu’on allume une flamme, elle est vive et apporte de la chaleur et du réconfort. Aujourd’hui, c’est 144 000 flammes qui brillent grâce à cet élan de solidarité ! Je tiens à remercier tous les employés et partenaires de leur générosité. Quelle belle façon de poursuivre ce partenariat de longue date », souligne Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs.

Comptant plus de huit milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu’elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l’électricité à partir d’énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l’entreprise est présente dans près d’une quinzaine d’États où elle produit de l’électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d’être le principal distributeur d’électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l’État du Vermont. Énergir valorise l’efficacité énergétique, investit et s’investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé.