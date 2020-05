Alors que la crise actuelle pousse de plus en plus de personnes à faire appel à l’aide alimentaire, Lactalis Canada et ses employés ont lancé le 4 mai dernier une grande campagne de dons au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

La Presse

Dans le cadre de cette campagne, 2 % des ventes de lait Lactantia PurFiltre 2% (1L, 1,5L et 2L) seront reversés aux BAQ. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août ou jusqu'à ce que l'objectif de 100 000$ soit atteint.

Pour l’occasion, un emballage spécial « Ça va bien aller » a été développé, qui met en évidence le désormais emblématique arc-en-ciel ainsi qu'un logo Nourrir la nation. Une campagne de publicité sera également déployée tout au long des mois de mai et de juin.

Afin d’encourager les consommateurs québécois à participer, un emballage spécial « Ça va bien aller » a été développé, qui met en évidence le désormais emblématique arc-en-ciel ainsi qu'un logo Nourrir la nation. Une campagne de publicité sera également déployée tout au long des mois de mai et de juin sur les médias sociaux mais aussi à la télévision et dans certains journaux.

« Ce qui a commencé comme un arc-en-ciel d'espoir pour aider la population du Québec à traverser la pandémie s'est transformé en un cri de ralliement à l'échelle de la province, tant pour les résidents que pour les entreprises. Nourrir la nation étant notre mission, c’est de tout coeur que Lactantia et ses employés dévoués s’allient avec Les Banques alimentaires du Québec, afin de soutenir la province et ses citoyens les plus durement touchés par la COVID-19 », a dit Vincent Metz, Directeur général, Division lait de consommation chez Lactalis Canada (Parmalat Canada).

« Dans le contexte de crise actuel, les Banques alimentaires du Québec ont besoin, plus que jamais, de soutien pour répondre aux demandes d’aides grandissantes. Cette initiative de Lactalis Canada permettra de faire une différence significative et de soutenir encore plus de personnes en situation de précarité alimentaire. Nous souhaitons souligner leur engagement exceptionnel pour le réseau des Banques alimentaires du Québec », a dit Daniel Tremblay, président du conseil d’administration des Banques alimentaires du Québec.

Forte d’une histoire s’étalant sur près de 140 ans d’expérience dans l’industrie laitière canadienne, filiale d’une entreprise familiale, Lactalis Canada s’engage à produire des produits laitiers à la fois nutritifs et goûteux avec ses marques emblématiques comme Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Ficello, Balderson, Cracker Barrel, P’tit Québec, AMOOza!, siggi’s, Galbani et Président. Lactalis Canada emploie directement 3500 personnes, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens et Canadiennes qui fournissent des services essentiels aux 17 sites de fabrication et à la chaîne d’approvisionnement nationale de Lactalis Canada.