Des milliers d’employés du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ont reçu un repas gratuit le lundi 4 mai, grâce à Barry F. Lorenzetti, président, chef de la direction et fondateur de BFL Canada.

La Presse

Ce geste d’appui du dirigeant montréalais arrive à un moment où les travailleurs de la santé sont confrontés à des défis exceptionnels en raison de la pandémie de la COVID-19. Ce don provient de sa fondation familiale, la Fondation Barry F. Lorenzetti.

« C’est un témoignage de soutien extraordinaire de la part d’un leader de notre communauté », souligne Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM. « Le don de Barry aux héros de notre hôpital est un geste de solidarité envers ceux qui travaillent sur la ligne de front durant cette crise de santé publique. C’est une façon de leur dire que nous sommes derrière eux, qu’ils ne sont pas seuls. »

PHOTO FOURNIE PAR LE CUSM Des milliers d’employés du CUSM ont reçu un repas gratuit le lundi 4 mai

Ces 5000 repas ont été achetés auprès de la chaîne de restaurants Subway, l’un des fournisseurs du site Glen du CUSM. La valeur totale de cette contribution s’élève à plus de 25 000$.

« Offrir un repas est une façon simple de remercier ces professionnels dévoués et de leur signifier toute notre reconnaissance pour leur courage et leur sacrifice », a déclaré Barry F. Lorenzetti.

PHOTO CARLOS TAYLHARDAT Barry F. Lorenzetti.

Le CUSM est un centre désigné d’hospitalisations liées à la COVID-19. Cette désignation du ministère de la Santé et des Services sociaux permet au CUSM d’accepter le transfert de patients atteints de la COVID-19 depuis d’autres établissements. Le CUSM participe ainsi activement à l’effort du réseau de Montréal et de l’ouest du Québec pour offrir des soins durant cette crise de santé mondiale.

« L’offrande de nourriture est depuis toujours une façon de témoigner son appréciation, une expression directe de reconnaissance et de gratitude », a ajouté Norman Steinberg, président du conseil d’administration de la Fondation du CUSM. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Barry pour nourrir des milliers de héros de notre hôpital qui travaillent sans relâche sur la ligne de front pour combattre la COVID-19. »

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au CUSM. La Fondation a mis sur pied un fonds d’urgence pour la COVID-19 pour permettre au CUSM de lancer rapidement des projets de recherche essentiels pour freiner la propagation du virus et pour appuyer les efforts inlassables du personnel de l’hôpital face à la pandémie.

La Fondation Barry F. Lorenzetti s’engage à améliorer les soins en santé mentale au Canada en comblant les lacunes du système actuel.

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL Canada est l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L’entreprise compte sur une équipe de plus de 850 professionnels répartis dans 19 villes à travers le pays. BFL Canada est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d’assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d’assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde.