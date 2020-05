Dans le contexte de la COVID-19, la Fondation québécoise du cancer a été dans l’obligation d’annuler certains voyages caritatifs. Mais de nombreux élans de solidarité de la part des participants ont vu le jour.

La Presse

Malgré le report de la Retraite bienfaitrice de yoga en nature, l’annulation du Défi du Chemin des Sanctuaires et du Défi des Îles-de-la-Madeleine du mois de juin, 14 600 $ ont été récoltés en dons pour soutenir la mission de la Fondation, en date du 5 mai. Ce montant vient en aide à des milliers de Québécois touchés par un cancer chaque année, et ce partout à travers la province.

La Fondation tient à remercier très chaleureusement tous les participants et les donateurs de Voyage ta vie qui font preuve d'une générosité incroyable en ce temps de pandémie.

« Nous recevons leur soutien comme l’un des plus beaux gestes de solidarité qui soit, au moment où ça compte le plus. Car parmi toutes les incertitudes que nous vivons actuellement, au milieu de l'inconnu, une conviction demeure : le cancer, lui, n'est pas en quarantaine. Il continue d'impacter de nombreux Québécois et les besoins restent immenses. C'est pourquoi, plus que jamais, l'appui de la population est essentiel », dit Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION Le Défi du Chemin des Sanctuaires en 2019.

Le ministère de la Santé et des services sociaux a reconnu et retenu les services de la Fondation québécoise du cancer comme étant essentiels. C'est pourquoi les activités d'hébergement, pour toutes les personnes qui poursuivent leurs traitements, et les Services Info-cancer de la Fondation demeurent toujours en activité.

Voyage ta vie regroupe cinq offres de voyages caritatifs, qui se déroulent chaque année de mars à septembre au Québec, en Europe et au Maroc, dont 100% des fonds amassés sont versés à la Fondation québécoise du cancer. Ces voyages offrent aux participants des aventures inoubliables avec d'autres marcheurs, pour célébrer la vie et rendre hommage au courage des milliers de Québécois qui sont touchés par un cancer.

Pour soutenir la campagne Voyage ta vie - cliquez ici. Pour faire un don à la Fondation québécoise du cancer - cliquez ici.

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province. Elle propose aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.