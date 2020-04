Les franchisés Subway de la région de Québec ont offert le 29 avril dernier des centaines de repas à l’organisme Moisson Québec et à Médicago, la société qui qui travaille présentement à l’élaboration d’un vaccin contre la COVID-19.

La Presse

Avec cette initiative, les restaurants Subway de Québec, qui rouvrent progressivement leurs portes, souhaitent partager leur soutien et leur aide à ses deux organisations qui luttent contre le coronavirus et les effets de la crise auprès des plus démunis.

Les franchisés Subway de la région de Québec ont donc préparé environ 850 sous-marins à l’intention de Moisson Québec. La livraison a eu lieu directement dans le stationnement de Moisson Québec, en respectant les normes de distanciation sociale prescrites. Près de 250 sandwiches supplémentaires ont également été apportés chez Médicago à Québec pour encourager les équipes sur place qui travaillent actuellement très fort à la création d’un vaccin contre le coronavirus.

PHOTO FOURNIE PAR SUBWAY Une employée d'un Subway de Québec prépare les sandwichs pour Moisson Québec.

Les restaurants Subway de la province de Québec sont fiers de servir notre communauté locale depuis 30 ans et de continuer à offrir nos produits frais et savoureux à un plus grand nombre de Québécois en ces temps difficiles en plus d’être détenus et opérés par des franchisés d’ici.