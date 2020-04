Le 27 avril dernier, Distribution Charplus a offert des repas au personnel des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini.

La Presse

Dominic D’errico, président de Distribution Charplus, explique son geste. « L’entreprise, Distribution Charplus, est située dans l’est de l’île. Nous voulions offrir des repas à des établissements de notre quartier. Nous avons donc échangé avec le CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal, qui a choisi les deux hôpitaux concernés. Durant la covid-19, j’ai décidé d’offrir des repas au personnel de la santé afin de leur montrer que nous pensons à eux. Je me suis dit que cela encouragerait aussi les restaurants à faire de même. Cela démontre que l’on est solidaire dans le combat contre l’ennemi invisible. »

Mary Jo Insogna, la conjointe de M. D’errico, a l’intermédiaire pour mettre son plan en action. « Je la remercie grandement, dit M. D’errico. Merci aussi à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve Rosemont et au CIUSSS de l’Est d’en avoir facilité la mise en action. »

PHOTO FOURNIE PAR L’HMR Repas de la cafétéria Lisboa

Distribution Charplus a distribué une cinquantaine de repas. Pour s’assurer de plaire au plus grand nombre, du poulet avec une salade et des frites a été choisis. Les repas provenaient de deux restaurants. « Un immense merci à Joao Paolo de la cafétaria Lisboa, situé sur la rue Viau, et à José du restaurant Bairrada, situé sur la rue Beaubien », conclut M. D’errico.

PHOTO FOURNIE PAR L’HMR Repas du restaurant Barraida

Distribution Charplus est une compagnie de distribution de produits de nettoyage et d’emballages dans le secteur de la restauration, et dans les épiceries locales.