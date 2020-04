Alors qu’elle continue de réagir à l’évolution rapide de la pandémie de la COVID-19, Lowe’s Canada annonce un investissement philanthropique d’un million de dollars pour appuyer ses employés et les communautés au Canada dès maintenant et pendant la suite de la pandémie.

La Presse

Cet investissement philanthropique inclut notamment un total de 241 000$ pour permettre aux magasins corporatifs Lowe’s, Rona, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber au pays d’appuyer – en argent ou en nature – des initiatives servant à répondre à des besoins particuliers des communautés dans leur région.

Deux autres programmes visent aussi ses employés. Un total de 228 000$ pour permettre aux magasins affiliés à Rona d’appuyer les employés en magasin et de répondre aux besoins de la communauté locale. Un montant de 1000$ pour chaque magasin corporatif du réseau Lowe’s Canada afin d’appuyer ses employés en créant un garde-manger communautaire, pour un total de 241 000$.

Un don à Children’s Miracle Network et Opération Enfant Soleil d’environ 1200$ par magasin corporatif pour compenser l’annulation de la campagne annuelle de financement en magasin en raison du contexte de pandémie actuel. Ce montant total de 290 000$ vient s’ajouter aux matériaux de construction d’une valeur de 120 000 $ remis pour bâtir la Maison Enfant Soleil signée Bonneville, ainsi qu’aux sommes que Lowe’s, Rona et Réno-Dépôt amasseront grâce à leur campagne de financement en ligne, qui a commencé plus tôt ce mois‑ci au Québec et qui sera lancée le 12 mai dans les autres provinces.

Cet investissement philanthropique s’ajoute à d’autres initiatives locales déployées pour appuyer nos communautés, dont le don de 36 000 boîtes aux banques alimentaires de l’Ontario par l’intermédiaire de l’organisme Feed Ontario, et le don de rouleaux de plastique aux travailleurs de la santé pour les protéger pendant une intubation.

« Au cours des dernières semaines, nos quelque 26 000 associés du réseau Lowe’s Canada ont travaillé sans relâche pour s’assurer que nos clients – particuliers comme professionnels – aient accès aux produits essentiels dont ils ont besoin pour veiller à la sécurité de leurs familles, pour poursuivre les activités de leurs entreprises essentielles et pour garder leurs communautés en santé. Grâce aux initiatives annoncées aujourd’hui, nous souhaitons aider à répondre à d’autres types de besoins essentiels dans nos communautés », a déclaré Tony Hurst, président de Lowe’s Canada.

L’annonce renforce les mesures déjà prises par la société pour appuyer ses employés pendant cette période difficile, dont un congé d’urgence payé, un paiement spécial pour les employés à salaire horaire visant à reconnaître que leur famille et eux pourraient faire face à des dépenses et des difficultés imprévues pendant cette période, une augmentation temporaire des taux horaires pendant tout le mois d’avril alors que les employés travaillent sans relâche pour servir les clients et les communautés, ainsi que la fermeture de tous les magasins corporatifs le dimanche de Pâques afin que les employés partout au pays puissent profiter d’un congé bien mérité pour se reposer et passer du temps en famille.

Lowe’s Companies est une société du secteur de la rénovation résidentielle. Elle sert environ 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d’un chiffre de vente de 72,1 milliards de dollars américains pour l’exercice 2019, Lowe’s et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l’entreprise canadienne de Lowe’s, de concert avec sa filiale en propriété exclusive Rona inc., exploite ou dessert plus de 470 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, Rona, Réno-Dépôt, et Dick’s Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 employés, en plus d’environ 5000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l’enseigne Rona.