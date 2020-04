L’entreprise U-Haul a annoncé le 10 avril qu’elle offrira 30 jours de libre-entreposage gratuit à toute personne ayant été déplacée en raison des retards dans la construction résidentielle au Québec à la suite de l'éclosion de la COVID-19.

La Presse

Les interruptions des chantiers de construction pourraient avoir une incidence importante sur l’occupation des nouveaux domiciles d’ici le jour du déménagement, le 1er juillet. Chez les familles, cet arrêt des travaux entraîne un besoin de solutions d’entreposage en attendant que ces projets soient réalisés.

L’offre est proposée dans 16 établissements d’entreposage appartenant à U-Haul dans l’ensemble du Québec. Le mois gratuit s’applique aux nouveaux clients et est sujet à la disponibilité. Les personnes voulant profiter de l’offre sont invitées à appeler ou à visiter leur magasin U-Haul local.

Claude Boucher, président de la Compagnie U-Haul de l’Ouest du Québec, déclare : « Des hôtels pourraient prévoir de libérer des chambres pour loger ces gens qui n’auront nulle part où aller avant que leurs domiciles ne soient prêts. Les gens auront aussi besoin d’un endroit propre, sec et sécuritaire pour entreposer leurs biens ménagers ainsi que leurs biens de grande valeur pendant cette période. »

M. Boucher ajoute : « Certains évoquent l’utilisation de salles de réception pour entreposer les biens des gens, mais comment en assurer la sécurité et la propreté avec tant de va-et-vient? Nous pouvons faire partie de la solution. Nous voulons aider. »

Aucun engagement ni achat n’est requis pour profiter du mois gratuit, sauf un cadenas afin de sécuriser le casier d’entreposage du client. Des conteneurs U-Box pour l’entreposage mobile pourraient être offerts si des casiers ne sont pas disponibles.

Le 12 mars, U-Haul a offert un mois de libre-entreposage gratuit aux étudiants dont les horaires de cours ont été interrompus par la COVID-19. Cette offre est en vigueur au Canada et aux États-Unis.

En tant que fournisseur de services essentiels, U-Haul demeure ouvert pour répondre aux besoins des clients et des communautés.

Depuis 1945, U-Haul a bâti un réseau de plus de 22 000 établissements couvrant chacune des 10 provinces canadiennes et chacun des 50 États américains. La clientèle de U-Haul lui a permis d’augmenter son parc d’équipement à 167 000 camions, 120 000 remorques et 43 000 autres unités de remorquage. U-Haul offre près de 697 000 locaux et 5,64 millions de mètres carrés (60,7 millions de pieds carrés) d’espace de libre-entreposage dans des établissements.