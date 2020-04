Hydro-Québec a annoncé le 3 avril dernier de nouvelles mesures de solidarité avec la population du Québec.

La Presse

Il s’agit d’un don immédiat de 125 000 masques de protection au gouvernement du Québec; d’un don de 300 000$ au Fonds d’urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal afin d’appuyer les organismes communautaires dont le rôle est présentement crucial. Ce montant s’ajoute à une contribution habituelle à la campagne annuelle de Centraide, qui était de 4 millions$ en 2019. Dans les derniers jours, Hydro-Québec a également sollicité la générosité de nos employés et retraités, qui participent de manière importante à bonifier cet effort; et d’un don de 75 000$ au fonds COVID-19 de la Croix-Rouge du Québec pour la poursuite de sa mission et pour son travail dans le contexte de la pandémie.

Hydro-Québec maintient l’ensemble de ses contributions financières (dons et commandites), qui visent des changements positifs et durables, de nature environnementale, économique ou sociale, et ce, même si des événements doivent être reportés ou annulés en raison du contexte actuel.

Hydro-Québec a également annoncé une réduction de 30 à 15 jours du délai de paiement de nos fournisseurs dans le but de soutenir l’économie québécoise, ainsi que l’annulation des augmentations salariales de 2020 de ses dirigeants. Aussi, le versement de la rémunération variable liée à la performance de 2019 de son personnel non syndiqué, qui fait partie de la rémunération globale, sera reporté au troisième trimestre de 2020.

Ces mesures s’ajoutent à celles qui ont été déjà annoncées, soit : la suspension jusqu’à nouvel ordre de l’application des frais d’administration aux factures impayées; aucune interruption du service d’électricité pour non-paiement de factures au cours des prochaines semaines, et ce, pour les clients tant résidentiels que d’affaires; et aucune interruption planifiée pour entretien du réseau.

« Nous avons pris ces décisions en tenant compte de la situation économique extrêmement difficile que vivent plusieurs Québécois », indique Hydro-Québec par voie de communiqué. « Nous souhaitons actuellement nous concentrer sur notre mission de livrer un service essentiel à la population du Québec. »