Dons de gants de l’UQAM

Alors que les effets de la pandémie se font de plus en plus sentir dans les hôpitaux québécois, des professeurs, étudiants et diplômés du Département des sciences biologiques ont joint leurs efforts, à la fin mars pour rassembler des boîtes de masques chirurgicaux, de gants et d’autres accessoires qui ont été livrés à l’hôpital Douglas pour aider le personnel de la santé dans sa lutte contre la COVID-19.