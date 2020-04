Des lunettes pour la santé

Afin d’assurer la continuité des services essentiels offerts dans les hôpitaux et de soutenir leur personnel, qui réalise un travail extraordinaire en cette période de pandémie de la COVID-19, New Look annonce la mise en place d’un service prioritaire de remplacement des lunettes en cas de bris exclusif à ceux-ci à travers le Canada, et ce, jusqu’au 1er mai 2020.