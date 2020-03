La Fondation Santé Urbaine a reçu un don anonyme de 20 000$ provenant d’un individu. Le montant de la campagne qui est présentement en cours sur le site de la Fondation santé Urbaine s’élevait le 30 mars denrier à 35 000$.

La Presse

La Fondation tient également à remercier l’entreprise NAPA Pièces d'auto pour le don de 5000 masques N95 qui serviront au personnel du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Cette campagne de financement, #jeluttecontrecovid19, invite les citoyens et entreprises à aider les populations les plus vulnérables des arrondissements Centre-Sud, Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie et Plateau Mont-Royal.

L’objectif est de recueillir des dons aussi longtemps que la crise du COVID-19 touchera la société.

L’argent recueilli servira à créer des fonds d’urgence pour aider les patients qui vivent des situations particulières liées à leur santé dans les hôpitaux de Notre-Dame, Verdun, les huit CLSC et les 14 CHSLD de ces territoires. Itinérance, pauvreté, problèmes psychiatriques, exclusion sociale, personnes immunodéprimées par le VIH sont du lot des problématiques que vivent les personnes qui ont recours aux services de ces établissements de santé du

centre-ville de Montréal.

« Les gouvernements en font déjà beaucoup. On n’est pas là pour les remplacer, on est vraiment là pour aider les populations les plus vulnérables en ce temps de crise. Je vous remercie mille fois à l’avance pour votre contribution. Vos dons feront une différence », a tenu à exprimer Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé Urbaine.

La Fondation Santé Urbaine est née de la fusion de la Fondation de l’Hôpital de Verdun et de la Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance qui accompagnent la population du Centre-Sud de Montréal depuis près de 40 ans. La Fondation contribue à la santé physique et psychologique de tous les usagers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Elle est désormais au service de tous les usagers des arrondissements Centre-Sud, Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie et Plateau Mont-Royal où vivent plus de 300 000 résidents.