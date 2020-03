Telus a annoncé le 27 mars dernier de nouvelles mesures pour venir en aide aux familles à faible revenu dans la grande région de Québec et de l’Est de la province.

La Presse

Les frais associés aux programmes Familles branchées seront supprimés pendant deux mois, ce qui permet à des centaines de ses clients qui reçoivent le montant maximal de l’Allocation canadienne pour enfants d’utiliser les services Internet à la maison sans frais.

La participation de Telus au programme du gouvernement fédéral Familles branchées repose sur son engagement de longue date à aider les familles et communautés à atteindre l’égalité sociale et numérique dans un monde de plus en plus connecté. Ceci est d’autant plus important qu’en ce moment, tous doivent pouvoir compter sur une connexion fiable afin de rester informés et virtuellement connectés avec leurs proches.

Telus a aussi annoncé un don de 500 000$ pour appuyer une équipe de scientifiques canadiens et internationaux qui développe des traitements antiviraux contre la COVID-19. Telus contribue aussi aux efforts de recherches de l’Institut de cardiologie de Montréal en fournissant les services de télécommunications qui sont indispensables dans la réalisation d’une nouvelle étude clinique visant à vérifier le potentiel d’un médicament contre la détresse respiratoire causée par la COVID-19.

Ce don d’un demi-million de dollars est le premier montant remis suite à l’annonce à la mi-mars d’une contribution de dix millions de dollars de la Fondation Telus pour un futur meilleur afin d’aider au renforcement immédiat du système de santé public et de l’intervention communautaire au Canada. Ces fonds serviront notamment à l’achat de nouveaux équipements et dispositifs technologiques médicaux, comme des ventilateurs, ainsi qu’au financement de programmes de sécurité alimentaire, d’aide aux personnes âgées isolées, de formation virtuelle et de santé mentale.