PHOTO FOURNIE PAR NEW LOOK

Afin d’assurer la continuité des services essentiels offerts dans les hôpitaux et de soutenir leur personnel, qui réalise un travail extraordinaire en cette période de pandémie de la COVID-19, New Look annonce la mise en place d’un service prioritaire de remplacement des lunettes en cas de bris exclusif à ceux-ci à travers le Canada, et ce, jusqu’au 1er mai 2020.

La Presse

Ainsi, tous les employés et les membres du personnel médical des centres hospitaliers canadiens qui désirent profiter de ce service prioritaire sont invités à communiquer au 1-800-463-LOOK ou au angesgardiens@newlook.ca pour obtenir une consultation avec un professionnel de la vue le plus rapidement possible.

Si certains employés de centres hospitaliers ne sont pas couverts par une assurance, New Look prendra en charge les frais de remplacement. Évidemment, comme l’entreprise souhaite limiter les déplacements en succursale pour les consultations d’urgence, elle tentera de réaliser celles-ci par téléphone dans la mesure du possible.

« Nous désirons nous assurer que les employés et les membres du personnel médical des centres hospitaliers puissent poursuivre leur travail en cas de bris de lunettes. Ces personnes réalisent un travail crucial et leur vision l’est tout autant. Nous prendrons donc les dispositions nécessaires pour offrir ce service prioritaire de remplacement de lunettes et, si possible, dans l’heure qui suit la demande. Si notre bannière New Look n’est pas présente dans une région spécifique, nous regarderons les possibilités de collaboration avec nos autres bannières canadiennes telles que Iris, Vogue et Greiche & Scaff pour répondre aux besoins », indique Antoine Amiel, président du Groupe Vision New Look.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la continuité des services essentiels que New Look a mis en place depuis la semaine dernière. Tout en respectant les directives gouvernementales pour les services de santé essentiels, l’entreprise continue d’offrir des services essentiels à travers un certain nombre de ses succursales afin d’être en mesure de répondre aux urgences.

New Look est reconnaissante de pouvoir compter sur une aussi grande équipe composée des meilleurs professionnels les plus engagés de l’industrie. Sans eux, l’entreprise ne serait pas ce qu’elle est. Durant cette période difficile, où la majorité des magasins est fermé temporairement et que des employés se retrouvent momentanément sans travail, New Look s’est engagée à compléter l’assurance emploi du gouvernement par une allocation supplémentaire afin d’assurer des revenus proches de leur salaire respectif à l’ensemble de ses employés.

Pour contribuer à l’effort collectif et éviter les visites non essentielles, New Look offre la livraison gratuite à domicile pour tous les achats. Cela s’applique tant aux achats de lunettes ophtalmiques en magasin qu’aux achats de lunettes sans prescription sur le site Web. À condition d’avoir une ordonnance valide, les clients qui renouvelleront leur approvisionnement de verres de contact en ligne pourront aussi bénéficier de la livraison sans frais.

New Look a mis en place les mesures de précaution les plus strictes pour assurer un environnement sécuritaire dans les succursales ouvertes sur rendez-vous seulement.

Fondée au Québec en 1986, la bannière Lunetterie New Look compte 87 succursales au Canada. Lunetterie New Look compte près de 720 employés, dont plus de 200 optométristes et 250 opticiens d’ordonnances. New Look possède l’unique laboratoire de surfaçage de lentilles au Québec. Depuis 2018, Lunetterie New Look est la première entreprise du secteur du commerce de détail à être Certifiée Écoresponsable de niveau 2. Lunetterie New Look fait partie du Groupe Vision New Look, leader en optique au Canada.