En vue de soutenir les populations et les collectivités vulnérables, RBC a annoncé le 18 mars dernier un don initial de 2 millions de dollars pour appuyer les mesures d’intervention dans la collectivité relativement à la COVID-19.

La Presse

Ce don, destiné aux collectivités qui doivent composer avec les répercussions des défis mondiaux que représente la COVID-19 en matière de santé, sera affecté aux programmes à l’intention des populations vulnérables, en vue de lutter contre l’insécurité alimentaire, d’améliorer l’accès à du soutien favorisant le bien-être mental et de fournir d’autres services indispensables au cours de périodes difficiles comme celle-ci.

En premier lieu, RBC versera des fonds à des organismes de charité partenaires, dont Banques alimentaires Canada, Feeding America et le Fonds de riposte à la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé, pour répondre aux besoins des collectivités au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

RBC travaille activement de concert avec ses partenaires au sein de la collectivité, des spécialistes et les secteurs public et privé pour comprendre et déterminer quels sont les principaux besoins de la collectivité et comment offrir le soutien approprié là où c’est nécessaire.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale comptant 85 000 employés et 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Selon la capitalisation boursière, elle est la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde.