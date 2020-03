Le 4 mars dernier Dans la rue a reçu un don de 21 300$ de PetSmart Charities of Canada pour aider les jeunes en situation d’itinérance ou précaire à garder leurs animaux de compagnie.

La Presse

Grâce au chenil du centre de jour de Dans la rue, les jeunes qui utilisent le centre peuvent éviter de placer leurs animaux de compagnie dans des refuges pour animaux de Montréal et s'assurer également qu'ils reçoivent de meilleurs soins.

Beaucoup de gens considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de leur famille. Il peut être difficile de trouver des ressources lorsqu’on fait face à des changements dans la vie et à des problèmes comme l’itinérance, le manque de logements adaptés aux animaux de compagnie ou le départ du domicile familial pour cause de violence. Les propriétaires d’animaux de compagnie dans ces conditions et d’autres situations à risque croient souvent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de remettre leur animal de compagnie adoré à un refuge local.

Grâce à ce don, Dans la rue aidera à préserver le lien entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires en accueillant les animaux des jeunes sans-abri au chenil du centre de jour et en leur procurant de la nourriture et des accessoires. En partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, Dans la rue offre des cliniques vétérinaires mensuelles ainsi qu’un fonds d’urgence pour des soins spécialisés grâce à la contribution de PetSmart Charities of Canada.

« Inspiré par son fondateur Père Emmett Johns « Pops », Dans la rue tient depuis ses débuts à accueillir les animaux de compagnie des jeunes qui fréquentent ses services », a déclaré Cécile Arbaud, directrice générale de Dans la rue. « Grâce à la générosité de Petsmart Charities of Canada, les animaux pourront recevoir davantage de soins et nos intervenants pourront offrir un meilleur accompagnement à une centaine de jeunes en situation d’itinérance afin qu’ils puissent garder leur animal en bonne santé. »

« Nous sommes honorés de soutenir Dans la rue alors qu'ils renforcent le lien humain-animal en offrant un espace où les jeunes de la rue en situation de logement précaire et leurs animaux de compagnie peuvent visiter, s'approvisionner et recevoir des examens vétérinaires », a déclaré Dani LaGiglia, responsable des relations régionales à PetSmart Charities of Canada. « La collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal pour gérer des cliniques vétérinaires montre vraiment comment la communauté travaille conjointement pour assurer que les animaux de compagnie et les jeunes à risque restent ensemble dans un environnement sécuritaire et stimulant. »

Depuis 1999, grâce à son partenariat avec plus de 220 sociétés de protection des animaux, des refuges de la SPCA et d’autres organismes de sauvetage d’animaux de compagnie partout au Canada, PetSmart Charities of Canada a aidé plus de 300 000 animaux de compagnie à trouver un foyer aimant par l’entremise de son programme d’adoption en magasin dans plus de 140 magasins PetSmart. L’entreprise a également donné plus de 19 millions de dollars afin d’améliorer l’accès aux soins vétérinaires, d’avoir une incidence positive au sein des communautés, d’établir des liens entre les gens et les animaux de compagnie et d’aider à préserver les familles grâce à des initiatives comme celle de Dans la rue.

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns « Pops » (1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l’organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu’ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante.