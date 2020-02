Le 21 février dernier, au parc Maisonneuve, pas moins de 360 participants ont pris part au 14e Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine. Cette course à relais amicale, pour les sportifs de tous les niveaux, a rassemblé 90 équipes formées de quatre membres : un patineur, un skieur de fond, un coureur et un capitaine d’équipe.

La Presse

Les fonds levés cette année dans le cadre de l’évènement atteignent un record, avec un total de 675 000$, soit plus de 125 000$ de plus que l’objectif initialement fixé.

Plus que jamais, les familles et les enfants de Sainte-Justine ont été au cœur du rassemblement. Plusieurs avaient même formé une équipe et effectué une levée de fonds pour l’occasion : Alice et Léanie, toutes deux atteintes d’une cardiomyopathie dilatée depuis leur naissance, accompagnées de leur cardiologue, Dr Gregor Andelfinger ; le Dr Nelson Piché, chirurgien pédiatrique, formant une équipe avec les parents de deux patients qu’il a lui-même opérés ; Michaël Roy, papa de Victoria, née prématurément à Sainte-Justine, est lui aussi venu prêter main forte à l’animation de la journée ; et Zackary, 11 ans, capitaine de son équipe alors qu’il combat actuellement une leucémie lymphoblastique aigue. Ce dernier a d’ailleurs remporté le prix Coup de cœur de la journée, pour son courage et sa détermination. Son équipe (Scandinave Spa), a terminé au 3e rang en importance de levée de fonds, avec plus de 35 000$ amassés.

Les animateurs télé et radio Julie du Page, Sébastien Benoît et Mathieu Roy étaient aussi au rendez-vous pour réchauffer la foule et motiver les participants à bouger pour l’amour des enfants! Laurent Duvernay-Tardif et Marie-Philip Poulin, deux athlètes de renom respectivement joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City et hockeyeuse, se sont aussi joints à l’évènement pour une deuxième année consécutive.

Étaient également présents Virginie Cléroux, coprésidente du Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine, Nicolas Croteau, coprésident du Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine, et Catherine Sharp, coprésidente du Cercle de Sainte-Justine.

La somme de 675 000$ amassée grâce au Triathlon d’hiver contribuera à propulser les innovations au CHU Sainte-Justine et révolutionner la médecine pédiatrique.

Le Cercle de Sainte-Justine est un comité du conseil d’administration de la Fondation CHU Sainte-Justine. Il rallie à titre bénévole plus d’une centaine de membres chaque année autour de quatre activités-bénéfice majeures, dont le Triathlon d’hiver.

La Fondation CHU Sainte-Justine vise à mobiliser la communauté et à soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde.