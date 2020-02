En compagnie de l’ambassadrice du Comité Relève, Coeur de pirate, de l’animateur de la soirée Nicolas Ouellet et de DJ Twitch, de jeunes professionnels de divers horizons ont participé, le 27 février dernier, à la troisième soirée Bulles et Lumière.

La Presse

Cet évènement signature du Comité Relève de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a permis de recueillir plus de 40 733$, qui contribueront directement au bien-être de milliers de patients.

Rappelons que la soirée cette année a été présentée par Expert’ease et DS Avocats, deux entreprises d’ici engagées à faire une différence dans leur communauté. Le Comité tient à remercier aussi tous les participants, partenaires et bénévoles de l’évènement de soutenir le fleuron québécois qu’est le CHUM.

Pour cette troisième année, plus de 300 participants ont été conviés à un évènement conçu sur mesure dans un lieu unique du Vieux-Montréal, le 8, rue Queen. Au cours de la soirée, les convives ont pu profiter d’un bar à bulles et d’une expérience gourmande.

En attendant la soirée 2021, la mise en lumière de l’évènement se poursuivra au cours des prochaines semaines sur les médias sociaux de la Fondation du CHUM où seront présentés les moments forts de la soirée.

La mission du Comité Relève de la Fondation du CHUM est de sensibiliser et conscientiser une nouvelle génération de donateurs à cet important projet de société que constitue le CHUM en les rejoignant avec des activités de financement spécialement conçues pour eux. La totalité des dons recueillis lors de ces activités contribuera à l’acquisition d’appareils technologiques, à l’excellence de l’enseignement et de la recherche, à la promotion de la santé et à l’amélioration des soins prodigués aux patients du CHUM.