Des représentants d’Allstate du Canada se sont portés volontaires à la Mission Old Brewery le 19 février dernier, servant le souper aux hommes et aux femmes sans-abri.

La Presse

Depuis 2014, la Fondation Allstate et les agences Allstate de la région de Montréal, dans leur volonté de donner en retour à leur communauté, soutiennent la Mission en finançant des rénovations, en fournissant certaines nécessités et en participant à des activités de bénévolat.

Étaient notamment présents Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, et représentant Allstate, Rabih Madi, Charbel Bou Raad, Carmine D’Andrea, Sara Wilhelmy, Patrizia D’Ignazio, Nathalie Caron, Fouad Zemokhol, Michel Lessard et Jean Désiré.