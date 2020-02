Énergir a contribué le 21 février dernier au succès de la campagne Centraide 2019 du Grand Montréal en remettant un don de près de 400 000$.

La Presse

Ce montant représente les sommes amassées par les employés et les retraités au cours de la dernière année, ainsi que la contribution d’Énergir.

La remise officielle de ce don a eu lieu à l’occasion d’une rencontre, le 14 février dernier, entre Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir, et Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« Je suis très fier de l’implication et de la générosité des employés, retraités, ambassadeurs et bénévoles de l’entreprise. Énergir s’implique auprès de Centraide depuis plus de 25 ans. C’est avec enthousiasme que je me joins à ce grand mouvement d’entraide », a déclaré M. Lachance.