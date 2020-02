Chaque année, à l’occasion des Fêtes, Ardène récolte des dons pour la Fondation pour l’enfance Starlight afin de financer des programmes d’aide aux enfants hospitalisés. Cette

La Presse

année, 260 000$ ont pu être amassés en recueillant des dons de 1$ auprès de leurs clients en magasin et en ligne.

Le montant amassé, annoncé le 13 février dernier, contribuera à soutenir des programmes importants tels que Ward+Robe, qui permet aux adolescents de s’exprimer au travers d’un vêtement créé spécialement pour eux. Ward+Robe contribue au bonheur des jeunes qui luttent chaque jour contre la maladie en leur offrant des jaquettes aux design spéciaux, qui ont été conçues par les meilleurs designers locaux! Starlight travaille présentement au développement du projet pilote initial afin d’offrir ces jaquettes à des hôpitaux pour enfants à travers le Canada.

Étaient notamment présents, au Centre de Réadaptation Marie Enfant, Karina Milard (responsable des services aux enfants et des programmes hospitaliers, Fondation pour l’enfance Starlight), Christine Patenaude (technicienne en loisirs, CRME), Léany Mrad (patiente et enfant Starlight), et Rula Papadopoulos et Alessandra Cappareli d’Ardène.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION Ghyslain “Stretch” Gagné, Rula Papadopoulos, Sandra Del Gaudio, Angie Gugliotti, Maria Caruso, Marie Donato, Mary Curtin, Valerie Byrne, Fateema Ali Kassab et Alycia Labbé Marshall.

Étaient notammen présents, à l’hôpital Shriners, Ghyslain “Stretch” Gagné, Mme Papadopoulos, Sandra Del Gaudio (Ardène), Angie Gugliotti (éducatrice en milieu pédiatrique), Maria Caruso (enseignante), Marie Donato (enseignante), Mary Curtin (éducatrice), Valerie Byrne (patiente), Fateema Ali Kassab (patiente) et Alycia Labbé Marshall (patiente).

La Fondation pour l’enfance Starlight® Canada illumine la vie d’enfants gravement malades et de leurs familles en leur apportant de la joie, des rires et du soulagement. Au Québec seulement, Starlight aide les enfants à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux, plus de 5000 fois par mois, notamment grâce aux trousses réconfort Starlight à l'hôpital ou avec des « Illuminateurs de journée » à l'extérieur de l'hôpital.