Le CHU Sainte-Justine (CHUSJ) a annoncé le 30 janvier dernier que le programme du Club des chefs a remporté un grand prix dans la catégorie Projets- Mieux manger, mieux être, dans le cadre du gala des Grands Prix DUX qui récompense l’excellence en matière agroalimentaire.

La Presse

Le Club des chefs est un programme d’ateliers de cuisine pour les enfants hospitalisés du CHU Sainte-Justine. Les enfants de toutes les unités, et dont l’état le permet, sont invités à venir cuisiner dans le cadre d’un atelier animé par une nutritionniste et un chef cuisinier du service alimentaire.

À noter qu’outre le Club des chefs, le service alimentaire du CHU Sainte-Justine, Délipapilles, qui travaille chaque jour à améliorer la qualité de ses services alimentaires dans l’institution, était aussi finaliste.

Étaient présents à l’annonce Laurence Da Silva Décarie, nutritionniste au CHUSJ, André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Martine Fortier du Centre de promotion de la santé du CHUSJ.

Au CHU Sainte-Justine, plusieurs stratégies sont déployées pour améliorer la qualité de séjour des enfants hospitalisés et de leur famille, dont la promotion des saines habitudes alimentaires par la mise en place des ateliers de cuisine. Conçus pour les jeunes de 6 à 18 ans, les ateliers culinaires visent à développer les compétences culinaires, à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et à outiller les parents pour faciliter la transmission des compétences culinaires à la maison. Ils sont animés par une nutritionniste du Centre de promotion de la santé, accompagnée d’un chef cuisinier des services alimentaires du CHU Sainte-Justine. Les jeunes à qui l’on rend accessible la cuisine et une diversité d’aliments sains ont plus de chances de développer des saines habitudes alimentaires et d’avoir un regard positif sur le plaisir de manger en famille. De plus, les compétences alimentaires et culinaires contribuent à améliorer la confiance en soi et le sentiment de fierté des jeunes. Enfin, ce projet qui s’intègre dans le continuum de soins des patients est innovateur et permet aux participants d’avoir accès à des professionnels de la santé de haut niveau.

Grâce à ces ateliers qui sont de véritables invitations à cuisiner, les jeunes patients prennent leur place en cuisine, ce qui leur permet d’augmenter leur sentiment de confiance et leur autonomie dans la préparation de repas, tout en procurant une activité salvatrice dans un contexte de traitements.

Depuis 2011, le gala DUX est le rendez-vous de l’industrie agroalimentaire canadienne afin de souligner les initiatives porteuses de qualité et d’excellence.

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 5457 employés, 411 bénévoles, 4416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ».