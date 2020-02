La Fondation Crowe BGK annonce que l’événement Debout contre le cancer - À table avec Crowe BGK, qui a accueilli 250 invités le 6 février dernier à Montréal, a amassé 200 000$ pour l’Hôpital général juif et l’Institut du cancer de Montréal.

Brian Kreisman, associé directeur de Crowe BGK, et Isabelle Nadeau, associée en fiscalité de Crowe BGK, ont coprésidé ce premier événement en mémoire de Michael B. McCrann, un ami et associé, qui a perdu sa lutte contre le cancer en 2019.

La fondation remercie ses principaux commanditaires : le Groupe Madison, RBC, l’équipe des services bancaires commerciaux TD, Kelson Financière, Spiegel Sohmer, le Groupe Shiller, le Groupe Redbourne et la Fondation de la famille Mireille et Murray Steinberg. La fondation souhaite également exprimer sa sincère gratitude et son appréciation à tous les participants, donateurs et bénévoles.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION Daniel I. Blumer, Vina Dao Le, Bruno Ciolfi, Suzanne Grant, Isabelle Nadeau, Brian Kreisman.

Le comité de la Fondation Crowe BGK était composé de Mme Nadeau, M. Kreisman, : Daniel I. Blumer, Vina Dao Le, Bruno Ciolfi et Suzanne Grant. Étaient également présents André Giroux, directeur administratif, Fondation de l'Hôpital général juif, et Michelle Brisebois, directrice générale, Institut du cancer de Montréal.