La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et CAE ont annoncé le 4 février dernier une collaboration qui offre des solutions novatrices afin de transformer les soins aux patients.

La Presse

Le fournisseur mondial de solutions d’enseignement et de formation en santé établi à Montréal fait un don de 500 000$, comprenant de l’équipement de simulation et un programme de formation de pointe, à l’appui du projet visionnaire du CUSM visant à améliorer les compétences essentielles en intervention et le travail d’équipe grâce à son nouveau Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation.

La contribution à la mise en place de l’équipe la plus compétente du Canada au CUSM fait partie de la mission de CAE qui consiste à rendre les soins de santé plus sécuritaires. De la réalité amplifiée aux simulateurs de patient, ils travaillent avec les cliniciens experts du CUSM et des formateurs en simulation renommés pour améliorer les soins de santé.

PHOTO FOURNIE PAR CAE Les simulateurs de CAE Santé offerts au CUSM

« À CAE, nous sommes portés par notre mission qui consiste à rendre les soins de santé plus sécuritaires et nous nous engageons à améliorer la formation clinique et la sécurité des patients grâce à des solutions de formation axées sur la simulation », déclare Marc Parent, président et chef de la direction à CAE, et également membre du conseil d’administration de la Fondation du CUSM et coprésident de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM. « Nous sommes honorés de contribuer à doter le CUSM des meilleurs outils et technologies dont il a besoin pour pratiquer les formes de médecine les plus avancées et fournir les meilleurs soins aux patients dans le pays ».

Reconnu à l’échelle internationale comme un hôpital universitaire de premier plan, le CUSM forme des milliers d’étudiants en médecine, de résidents, d’infirmières, de professionnels des soins paramédicaux et de chercheurs aux compétences essentielles pour servir les patients partout au Québec, au Canada et dans le monde entier. Grâce au Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation, tous ces professionnels de la santé seront formés ensemble dans leur propre environnement clinique afin de créer des équipes interprofessionnelles efficaces.

« Les nouvelles technologies font évoluer la médecine et le CUSM souhaite en tirer pleinement parti. Nous transformons la façon dont nous enseignons par la simulation ainsi que la réalité virtuelle et amplifiée, et les technologies améliorées par l’IA pour améliorer les compétences permettant de sauver des vies et le travail d’équipe », déclare la Dre Elene Khalil, directrice de l’éducation et co-directrice médicale de la préparation aux situations d’urgence au CUSM. « Le CUSM prend la tête du développement des compétences essentielles de demain en matière de soins de santé. Ce faisant, nous améliorerons les soins pour les patients du CUSM, tout en contribuant à faire progresser l’acquisition de compétences au Canada et au-delà. »

La Fondation du CUSM recueille 10 millions$ pour créer le Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation du CUSM dans le cadre de sa campagne Osez rêver, coprésidée par Marc Parent, Suzanne Legge Orr et Jean Charest.

« Ce don généreux permettra au CUSM et à Montréal de prendre les devants en ce qui a trait à la transformation du modèle de formation pour mieux répondre aux nouveaux hôpitaux de l’avenir, déclare Jean Charest. Grâce à l’expertise de CAE en formation, l’hôpital sera en mesure de fixer des points de repère, de tester les nouveaux outils et, en fin de compte, d’améliorer les soins aux patients ».

Ce don marque un partenariat unique entre l’industrie et le secteur des soins de santé qui représente une tendance dans le domaine de l’innovation hospitalière.

« Ce partenariat témoigne de l’engagement de CAE Santé à améliorer la sécurité des patients grâce à la formation basée sur la simulation, déclare Suzanne Legge Orr. Notre hôpital, nos patients et notre communauté seront les premiers à en constater l’effet. »

Norman Steinberg, président du conseil d’administration de la Fondation du CUSM, remercie CAE et Marc Parent d’avoir joué un rôle de premier plan dans la campagne Osez rêver, qui a déjà permis de recueillir plus de 52 millions$ pour soutenir la recherche clinique. « Cette campagne ne concerne pas seulement la santé des Montréalais, mais elle vise également à faire du CUSM un exemple national d’excellence en matière de soins aux patients, et à avoir un impact mondial sur l’innovation en matière de soins de santé ».