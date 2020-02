La fondation evenko, qui a pour mission d’encourager les jeunes dans la pratique des arts de la scène, affiche un bilan de 667 930$ pour l’année 2019. Ses actions concrètes ont contribué à stimuler la créativité des jeunes d’ici, leur estime de soi, leur goût d’apprendre et leur perfectionnement.

La Presse

« C’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons que plus de 4,3 millions de dollars ont été amassés depuis 2015 grâce à nos initiatives qui ont un impact concret dans la communauté. Nous allons continuer de mettre nos ressources professionnelles à la disposition de la fondation, et sommes convaincus qu’elle poursuivra cette belle lancée pour les années à venir », a dit Jacques Aubé, président et directeur général d’evenko, lors du bilan le 4 février dernier.

« 2019 a été une année charnière qui nous a permis de mener des projets porteurs, de contribuer de façon tangible à l’épanouissement culturel des jeunes, et de faire rayonner le talent des artistes émergents. Nous sommes fins prêts à souffler les cinq bougies de la fondation au printemps prochain », affirme Roman Oryschuk, président de la fondation evenko.

Mis en scène par Olivier Loubry, et sous la direction musicale d’Antoine Gratton, le Show de la fondation, tenu sous le thème de l’engagement social et environnemental, a permis aux étudiants de partager la scène avec des artistes de renom. Parmi ceux-ci, on retrouve Les Sœurs Boulay, Roxane Bruneau, 2Frères, Kim Richardson, Marie-Elaine Thibert, Luce Dufault et Les Brothers. Ceux-ci, accompagnés des 200 élèves participants, ont offert un numéro en hommage à de grands disparus de la chanson de la dernière année. Une somme record de 381 000$ a été amassée grâce à cette soirée.

Le don d’un piano à queue à l’école FACE, en présence de Charlotte Cardin, a créé un tel engouement que la vidéo de l’événement a été vue plus de 153 000 fois, faisant d’elle la plus regardée de l’histoire de la fondation. Rappelons qu’un don d’instruments a également été fait à l’Orchestre symphonique de Québec en présence d’Alex Perron. La jeune comédienne et chanteuse Claudia Bouvette a quant à elle participé au don de ukulélés et de djembés à l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine.

La valeur des instruments offerts par la fondation evenko en 2019 représente plus de 80 000$. Depuis le lancement du programme en 2015, plus de 460 000$ ont été remis en instruments.

Le 17 septembre dernier, la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) a récompensé les lauréats de sa quatorzième remise de prix annuelle. Les auteurs, compositeurs et interprètes les plus méritants ont pu recevoir l’une des 14 bourses de 10 000$ et des quatre bourses de 5000$. La fondation evenko a eu le privilège d’y récompenser deux artistes émergents, Marc-Antoine Beaudoin et Matiu, qui ont reçu le prix Éval-Manigat.

Pour souligner leur impact dans l’industrie culturelle, la fondation evenko a eu le plaisir de soutenir cinq organismes qui se sont partagé la somme de 110 000$, soit l’École nationale de l’humour, Oxy-Jeunes, la Fondation du Collège de Valleyfield, Partageons l’espoir et leRIASQ : Secondaire et Cégeps en spectacle.

En septembre 2019, Nathalie Roberge s’est jointe à l’organisation à titre de directrice. Son mandat consiste à coordonner les activités et programmes de la fondation. Olivier Loubry, qui est derrière la mise en scène du Show de la fondation depuis maintenant 4 ans, a quant à lui été nommé directeur artistique du Programme de la fondation evenko.

L’année qui se termine a marqué le coup d’envoi du partenariat entre evenko et l’organisme Plus1. Pour chaque billet vendu pour Osheaga et ÎleSoniq, 1$ a été remis au financement du Programme de la fondation evenko. Ce programme prend la forme de cours de chant, de guitare et d’arts visuels offerts gratuitement à plus de 260 étudiants répartis dans neuf écoles montréalaises. Les deux organismes font ainsi équipe pour redonner généreusement à la communauté. Près de 175 000$ ont été amassés grâce à cette collaboration.

L’année 2020 apportera son lot de festivités à la fondation evenko puisqu’en mai prochain, elle célèbrera son 5e anniversaire. Cette importante date anniversaire sera soulignée de différentes manières, tout au long de l’année.