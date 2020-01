Le 19 décembre dernier, la Fondation Santé Sud de Lanaudière a annoncé l’acquisition d’un moniteur cardiaque dédié à l’unité de néonatalogie (nouveau-nés et prématurés) de l’hôpital Le Gardeur, grâce aux deux premières soirées Nouveaux-Nés de Bâton-Rouge.

La Presse

Cet équipement permettra une prise en charge sécuritaire des nouveau-nés ayant besoin d’une surveillance hémodynamique et permettra aux parents d’un enfant né prématurément, de recevoir dès la naissance des services dans sa région.

A l’occasion, une troisième soirée Nouveaux-Nés a été annoncée pour le 30 mars au Bâton Rouge de Lachenaie. La deuxième soirée avait eu lieu en décembre 2018.

« Comme vous le savez, la pédiatrie est une cause qui me touche personnellement et me tient énormément à cœur, voilà pourquoi je sollicite votre présence à la 3e édition de la Soirée nouveaux-nés », a déclaré Nick De Sanctis, propriétaire du restaurant Bâton Rouge de Lachenaie et fondateur de la soirée Nouveaux-Nés. « Cette fois, la soirée aura lieu le lundi 30 mars 2020. Comme l’année dernière, nous vous recevrons à notre restaurant Bâton Rouge de Lachenaie dès 17h pour un cocktail qui sera suivi d’un repas gastronomique cinq services, boisson incluse. Pour la soirée, surprises, encan silencieux et tirages seront au menu. Lors des deux premières éditions de notre événement, nous avons amassé la somme impressionnante de 30 154,70$. »

Étaient également présents à l’annonce Alexandre Lebel, directeur général, et Julie Pitre, directrice développement philanthropique et communications à la Fondation Santé Sud de Lanaudière, et Martine Cormier, chef d'unité de soins infirmiers pédiatrie et clinique externe de pédiatrie à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.