La Fondation du Grand Montréal (FGM) a tenu le 20 janvier dernier, à la Galerie des Bronzes du Musée des beaux-arts de Montréal, un cocktail dînatoire qui a lancé les activités de son 20e anniversaire.

La Presse

Y ont participé près de 300 personnes dont plusieurs philanthropes montréalais, bâtisseurs et partenaires de la Fondation, ainsi que les représentants d’organismes communautaires que la FGM a soutenus au fil des années dans tous les secteurs, de la culture à la santé en passant par l’éducation et l’environnement.

La conseillère associée à l’urbanisme et à la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, s’est adressée aux convives, de même que le président du conseil d’administration de la FGM, Jean-François de Grandpré, ainsi que le président-directeur général de la Fondation, Yvan Gauthier.

« Le rôle de la FGM, c’est celui d’un outil que la communauté du Grand Montréal s’est offert à elle-même, pour œuvrer à son développement et à son mieux-être à travers un leadership rassembleur et innovateur. C’est pourquoi les personnes qui ont décidé de s’y investir au fil des deux dernières décennies sont issues de partout dans notre communauté. Ces personnes, qui sont issues ou ont choisi la communauté du Grand Montréal, ont vraiment son avenir à cœur. Je tiens à leur témoigner toute notre reconnaissance ce soir », a déclaré M. de Grandpré.

RICARDO BARON/FONDATION DU GRAND MONTRÉAL Yvan Gauthier

« Voilà maintenant 20 ans, par un impressionnant effort collectif de pionniers provenant de tous les horizons de la communauté, Montréal a rejoint le grand mouvement des fondations communautaires. Et en 20 ans, la FGM a grandi à un rythme exceptionnel. Le levier financier majeur que constituent les actifs de nos fonds a permis la distribution, au fil des années, de plus de 60 millions de dollars à plus de 1200 organismes de bienfaisance de la région métropolitaine. Nous en sommes très fiers, et nous envisageons l’avenir de la Fondation avec beaucoup de confiance et d’enthousiasme », a ajouté M. Gauthier.

Forte de 20 ans de croissance, la FGM joue un rôle de plus en plus important dans l’écosystème philanthropique du Grand Montréal. Avec cet événement charnière de son histoire, la FGM a voulu rassembler les acteurs de cet écosystème pour les remercier et célébrer ensemble les causes qu’ils soutiennent, ainsi que 20 ans de philanthropie et d’engagement dans la communauté. À cette fin, l’organisme MU et l’artiste Christian Robert de Massy ont coordonné la création d’une œuvre d’art collective à laquelle tous les convives étaient invités à participer en ajoutant un message ou un symbole de leur cause. Cette œuvre trouvera une place de choix dans les bureaux de la Fondation.

La Fondation du Grand Montréal (FGM) engage les individus, les familles et les organisations à soutenir leur communauté par la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La FGM publie le rapport Signes vitaux du Grand Montréal, fait fructifier les actifs de près de 650 fonds, guide les donateurs et apporte un appui aux organismes de bienfaisance de la collectivité. Membre du réseau des fondations communautaires du Canada, elle encourage la philanthropie comme levier important du mieux-être du Grand Montréal.