Le 27 janvier dernier, Partage-Action tenait son événement de financement phare, la Soirée-bénéfice Rouge & Blanc, présentée par la Banque Nationale et Pfizer Canada, rendant hommage à 10 femmes d’affaires philanthropes et influentes.

La Presse

Plus de 280 dirigeants des milieux d’affaires et communautaires ont pris part à l’événement qui a battu tous les records à ce jour en recueillant un montant net de 275 000$.

« Il s’agit d’un événement unique pour un organisme unique. Cette année, pour la première fois, nous rendons hommage à 10 femmes d’affaires influentes qui font constamment preuve de leur engagement en soutenant une communauté de l’Ouest-de-l’Île florissante et vigoureuse. Nous avons choisi de rendre hommage à ces femmes non seulement parce qu’elles appuient Partage-Action mais aussi parce qu’elles viennent en aide à plusieurs autres organismes utiles. Ce sont des leaders exceptionnelles, fières d’aider les autres et qui le font souvent en arrière-plan. Nous avons décidé qu’il était temps de diriger les projecteurs sur ces femmes d’affaires philanthropes exceptionnelles », a déclaré Michel Béland, vice-président régional de RBC et président du conseil d’administration de Partage-Action.

Voici les 10 femmes d’affaires philanthropes honorées pour leur contribution dans leur communauté et quelques-unes des causes qui leur tiennent à coeur : Teresa Broccolini, directrice, Gestion Immobilière, Broccolini – Habitat pour l’humanité, Hôpital Lakeshore et la Mission de l’Ouest-de-l’Île; Chantal Carrier, philanthrope et administratrice – Partage-Action, 60 millions de filles, le comité de distribution des fonds pour les entreprises en économie sociale de PME MTL West Island; Eva Chalkiadakis, directrice du développement, Petites entreprises, Banque Scotia – la Fondation Rick Hansen, le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, le Réseau Enfants-Retour; Brigitte Garceau, avocate et associée principale, Robinson Sheppard Shapiro – le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, le Centre Bienvenue, la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC; Lolita Guerrera, vice-présidente, Détaillants, Services aux consommateurs et franchises, RBC – le Manoir Ronald McDonald, Centraide, la Société de recherche sur le cancer; Frederica Jones, vice-présidente régionale, Ouest-de-l’Île, BMO – Partage-Action, Jeunesse J’écoute, SPCA Montréal; Roberta Lacey, responsable du marketing, AVON Canada inc. – Fondation Avon pour les femmes Canada, Grands frères, Grandes soeurs Canada, Partage-Action; Anna Mormina & Angela Martignetti, copropriétaires, MFLEURS – la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Dans la rue, la Fondation de la recherche sur le diabète (JDRF); Rhonda O’Gallagher, vice-présidente, Affaires de l’entreprise, Pfizer Canada – la Résidence des soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, la Fondation Paralympique canadienne, Partage-Action; et Karine Thibert, directrice principale, Services aux entreprises, Banque Nationale – Vélos pour la jeunesse au profit de Partage-Action, la Fondation Martin-Matte, la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.

PHOTO FOURNIE PAR PARTAGE-ACTION Anna Mormina, Angela Martingnetti, Chantal Carrier, Eva Chalkiadakis, Frederica Jones, Brigitte Garceau, Teresa Broccolini, Karine Thibert, Lolita Guerrera, Rhonda O’Gallagher et Roberta Lacey.

La directrice exécutive de Partage-Action, Sophie McCann, a également remercié les résidents de l’Ouest-de-l’Île qui contribuent eux aussi à soutenir un ou plusieurs organismes communautaires dans l’ombre. « Bien que ce soir nous mettions en lumière ces 10 femmes pour leur travail fantastique, nous reconnaissons que beaucoup d’autres femmes et hommes continuent à donner de leur précieux temps, leur expérience et leur soutien financier pour venir en aide à de nombreux organismes des plus utiles dans l’Ouest-de-l’Île et ailleurs. Certaines et certains d’entre eux sont parmi nous ce soir. Même si vous ne faites pas partie de la photo officielle, nous voulons que vous sachiez que nous vous voyons bien dans l’assistance, que nous sommes reconnaissants de votre contribution et que votre travail fait vraiment une différence », a souligné Mme McCann.

Non seulement l’événement de 2020 a battu tous les records, mais la Soirée-bénéfice Rouge & Blanc a permis d’amasser plus de deux millions de dollars depuis sa création en 2005. « Cet événement phare est une occasion unique de réunir les dirigeants d’entreprises et les membres de la communauté afin d’appuyer les résidents de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. Ensemble, nous pouvons réellement faire une différence dans la vie des personnes qui bénéficient directement du soutien offert par Partage-Action. La Banque Nationale est fière de faire partie de ce grand mouvement d’entraide », a mentionné Yannick Pelletier, vice-président associé, Services aux entreprises, Banque Nationale et président de la campagne 2019-2020 de Partage-Action.

Était également présent Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances, Banque Nationale, et Cole Pinnow, président, Pfizer Canada, deux partenaires présentateurs.

Les profits de la soirée rapprochent Partage-Action de l’objectif de la campagne annuelle, qui est de 1,3 million de dollars. La campagne se poursuit jusqu’au 31 mars 2020.

Les partenaires de l’événement de cette année, qui ont contribué à un succès sans précédent, incluent : la Banque Nationale, Pfizer Canada, les pharmaciens Souren Bedrossian, Suzanne Fradet, Nada Nasreddine et Marco Vernacchia de Pharmaprix, Tenaquip, Spinelli Lexus Pointe-Claire, PME MTL West Island, ITR Laboratoires, RBC, Financière Canoe et Sennheiser.

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme à but non lucratif unique qui se consacre à la création d’une communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, l’organisme amasse des fonds essentiels pour 41 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins essentiels de résidants de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin.