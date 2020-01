Les nouveaux locaux du centre de soutien en pédagogie et en santé L’extension ont été inaugurés le 22 janvier dernier.

La Presse

«C’est une histoire de solidarité qui met en scène les familles de Parc-Extension, les écoles du quartier, des professeurs et des étudiants de l’Université de Montréal, plus de 350 généreux donateurs et un grand partenaire philanthropique, la Fondation Marcelle et Jean Coutu.»

C’est en ces mots que le recteur de l’Université de Montréal, Guy Breton, a commencé son allocution à l’inauguration des tout nouveaux locaux du centre L’extension, qui a pour objectif de soutenir le développement des enfants en difficulté du quartier et de venir en aide à leur famille en leur offrant gratuitement des services éducatifs et des soins de santé.

C’est aussi l’histoire d’une idée qui a germé dans la tête d’une professeure de didactique des mathématiques de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UdeM, Louise Poirier, dont la vision, la persévérance et le leadership ont permis de créer ce centre en 2014.

«Mon rêve était alors d’établir un centre en milieu défavorisé et pluriethnique, car les parents de ces quartiers n’ont pas les moyens de payer des services orthopédagogiques en clinique privée alors que les écoles et les commissions scolaires ne sont pas toujours en mesure d’offrir de tels services à tous les élèves en difficulté, a expliqué Mme Poirier. Or, on sait aussi que le nombre d’élèves en difficulté va en augmentant.»

BENJAMIN SEROPIAN Étudiantes stagiaires en sciences de l’éducation dans un local où seront dispensés les services d’orthopédagogie.

Implanté dans le quartier Parc-Extension, le centre regroupe une équipe interdisciplinaire en orthopédagogie, optométrie et médecine dentaire composée d’étudiants stagiaires et de professeurs superviseurs de l’Université de Montréal. Comme il avait besoin d’être situé à proximité des enfants et de leurs familles, la Commission scolaire de Montréal a prêté deux petites salles de classe maternelle inutilisées de l’école Barclay, le temps qu’il réunisse les fonds pour trouver à se loger dans le quartier.

À l’heure actuelle, des centaines d’enfants des écoles primaires Barclay et Barthélémy-Vimont bénéficient de ses services et ce nombre pourra augmenter grâce aux locaux nouvellement aménagés.

«À ses débuts, L’extension offrait de l’aide en orthopédagogie aux élèves qui avaient des difficultés scolaires. Puis, sensibilisés à la cause, le doyen de la Faculté de médecine dentaire et le directeur de l’École d’optométrie ont aussi souhaité apporter leur contribution. Le projet a alors pris une nouvelle dimension : se sont ajoutés les services de santé dentaire [prévention, examens et traitements] et visuelle [examens de dépistage et lunettes correctrices], le tout sans frais pour ces familles parmi les moins nanties de Montréal. Le centre a ainsi fait sa place graduellement dans la vie des familles de Parc-Extension, qui apprécient aujourd’hui grandement sa présence dans le quartier», a poursuivi Mme Poirier.

Le premier don qu’a reçu Louise Poirier pour la mise sur pied du centre dont elle rêvait est celui d’un chauffeur de taxi. Enthousiasmé par son projet, il lui a aussi suggéré une foule d’idées pendant la course l’amenant d’un rendez-vous à un autre.

S’en sont suivis depuis plus de 350 dons, parmi lesquels celui de deux millions de dollars de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, permettant de financer la création de ces nouveaux locaux modernes et lumineux et d’assurer ainsi la pérennité de la jeune ressource.

Étaient également présents à l’inauguration Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, Gilles Lavigne, professeur à la Faculté de médecine dentaire, Renée Delaquis, professeure à la Faculté de médecine dentaire, Christian Casanova, directeur de l’École d’optométrie, Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, Mary Deros, conseillère de la Ville – Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Shahrokh Esfandiari, doyen de la Faculté de médecine dentaire, Giuliana Fumagalli, mairesse - Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et Athena Papadekis, directrice de L’extension.

BENJAMIN SEROPIAN Étudiantes stagiaires en médecine dentaire dans le local destiné aux soins de santé dentaire.

Installée dans ses nouveaux locaux, l’équipe de L’extension entend prodiguer des services à une plus large clientèle, soit les jeunes fréquentant l’école secondaire ainsi que les enfants d’âge préscolaire.

Il est aussi prévu de recourir progressivement aux services de stagiaires d’autres disciplines enseignées à l’Université de Montréal, soit l’audiologie, l’orthophonie, la nutrition, l’ergothérapie, les sciences infirmières, la psychologie et la neuropsychologie, le travail social, la psychoéducation, la santé publique et la musique. Un programme très ambitieux pour une équipe dévouée et passionnée.