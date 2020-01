Le 12 décembre dernier, la Fondation CHU Sainte-Justine et ses partenaires principaux, Rythme et Metro, ont célébré les résultats records du 12e Grand sapin de Sainte-Justine.

La Presse

Cette année, les Québécois ont plus que jamais brillé par leur générosité en surpassant l’objectif initial de 125 000 lumières avec les 171 104 lumières d’espoir qu’ils ont allumées dans l’arbre majestueux, en soutien aux enfants et familles de Sainte-Justine. Et le nombre de lumières continuait alors de monter. Le Grand sapin a continué de briller de mille feux jusqu’en janvier.

Les animateurs Sébastien Benoit et Mitsou Gélinas, ont dévoilé les résultats de la campagne sur les ondes de Rythme, en direct de l’émission Le retour de Mitsou et Benoit. Ils ont salué la mobilisation des Québécois envers la cause de Sainte-Justine.

Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, a pour sa part souligné l’importance des dons reçus. « Quel élan de générosité! À l’occasion de Mardi je donne, les Québécois ont allumé plus de 50 000 des 125 000 lumières dans le Grand sapin, en l’espace de deux jours seulement. Du jamais vu! Avec le soutien inestimable des auditeurs de Rythme et des clients des épiceries Metro, les donateurs de la Fondation ont remis un montant record de plus de 855 000$ à la cause de Sainte-Justine, afin d’offrir aux familles un message d’espoir et aux enfants les meilleurs soins. »

« La campagne du Grand sapin est dans l’ADN de Rythme et son équipe. Elle représente nos valeurs et toute la beauté que l’on souhaite pour notre monde et notre futur. Chaque année depuis 12 ans, le mois de décembre nous rend encore et toujours fébriles : quand s’illumine notre géant vert, la magie Noël renait! Les résultats de cette campagne sont exceptionnels et nous sommes plus qu’heureux de voir à quel point le Grand sapin continue de grandir », a affirmé Jean-Sébastien Lemire, vice-président réseau Rythme FM.

« Année après année, l’engagement de nos employés et la contribution de nos clients à travers le Québec continue d’avoir un impact significatif sur le bien-être des enfants et familles de Sainte-Justine. Depuis les six dernières années, ils ont permis d’amasser ensemble plus de 1,2 M$ dans le cadre du Grand sapin, afin de soutenir la mission d’excellence du CHU Sainte-Justine et d’appuyer son Service social via le Fonds Metro d’aide aux familles », a déclaré Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications, Metro Inc.

Avec l’engagement de ses partenaires, le Grand sapin de Sainte-Justine a pu offrir des moments magiques aux enfants hospitalisés et leurs familles. La Fondation CHU Sainte-Justine remercie son complice Rythme, diffuseur officiel de la campagne depuis toujours et dont l’idée originale du Grand sapin est née. Ainsi que son partenaire principal des six dernières années, Metro, dont le soutien des clients et membres du personnel répartis à travers ses épiceries du Québec, a permis d’illuminer un nombre de plus de 40 000 lumières cette année.

La Fondation tient également à souligner la collaboration de ses précieux partenaires : Québecor, The Beat, MAtv, Mega Bloks, membre de la famille Mattel, Vidéotron, Cogeco Média, Publicité Sauvage, Guay, Cinepool, MTL Grandé, ISM Art + Design, Post-Moderne, Lamajeure, Verizon media et Crackboom qui, par l’entremise de diverses initiatives, ont largement contribué au succès de la campagne.

Cette année, le Grand sapin n’aurait brillé autant sans l’apport de Carey Price, de Guy A Lepage, ambassadeur de la Fondation, ainsi que de la communauté artistique qui s’est unie à cette grande chaîne de solidarité lors de la première illumination et dans le cadre des trois capsules vidéo de la campagne, présentées sur les réseaux sociaux de la Fondation.

La Fondation CHU Sainte-Justine tient finalement à remercier les familles et les membres du personnel du CHU Sainte-Justine, pour leur contribution à ce 12e Grand sapin de Sainte-Justine.

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d’excellence en santé de l’Université de Montréal (RUIS). Il compte 5457 employés. Le CHUSJ comprend 484 lits, dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L’OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la santé ».