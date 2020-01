La Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec et son partenaire Desjardins ont annoncé le 14 janvier dernier que le Conservatoire de musique de Rimouski et la collectivité rimouskoise pourront bénéficier, en 2020, d’un piano de concert de marque Steinway.

La Presse

Ce nouvel instrument de très haut niveau fera profiter les talents actuels et futurs du Conservatoire, mais également les prestigieux interprètes invités, de même que plusieurs organismes et événements culturels du Bas-Saint-Laurent.

Le piano de marque Steinway d’une dimension de neuf pieds et d’une valeur de 230 000$ sera choisi à New York le 23 janvier prochain sous la supervision d’un comité d’experts recommandé par le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. Reconnu pour sa sonorité raffinée ainsi que ses subtilités inégalables, ce piano de concert permettra au Conservatoire de musique de Rimouski de demeurer un intervenant de premier plan dans le développement de la culture et un moteur de la vie culturelle, sociale et économique du Bas-Saint-Laurent.

Étaient notamment présents à l’annonce Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, et Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.