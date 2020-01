500 000$ pour l’Institut de gériatrie

Le 12 décembre dernier, lors du dixième anniversaire de la soirée annuelle Dégustation découvertes et en présence de plus de 300 personnes, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) a rendu hommage à Janette Bertrand et annoncé un montant record amassé de 500 000$ au profit de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).