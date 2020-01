Le 19e Bal Lakeshore, qui avait lieu à l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal le 16 novembre dernier, a permis de recueillir 480 000$, qui serviront à améliorer les soins offerts à l’Hôpital général du Lakeshore.

La Presse

Ce succès est dû notamment aux coprésidents de la soirée, Air Canada Rouge, Couvertures West Island, David Brown Santasalo, Desjardins, La Fondation familiale Mehra, Roxboro Excavation Inc., ainsi qu’aux nombreux commanditaires de l’événement.

Plus de 300 convives et dignitaires ont profité d’une soirée comprenant cocktail, repas cinq services, bar ouvert, un encan silencieux, ainsi que des performances, à commencer par une violoniste et des danseurs de ballet qui ont ouvert la soirée. Les invités ont également pu assister à la création d’une toile par le peintre Eric Waugh, et ont passé un moment sur la piste de danse avec la performance live du groupe Electrik. De plus, l’artiste de sable,Marie Linda Bluteau a créé une histoire débutant par un appel de détresse au 911, suivi du transport en ambulance à l’Hôpital général du Lakeshore, et des soins qui ont sauvé la vie d’un homme victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique.

« Je suis extrêmement reconnaissante envers nos généreux coprésidents, commanditaires et donateurs d’encan, ainsi que notre comité du Bal, membres du conseil d’administration, bénévoles, équipe de la Fondation, et 300 invités, qui ont permis à la 19e édition du Bal Lakeshore d’être un tel succès. Leur soutien fait une énorme différence pour l’Hôpital général du Lakeshore, puisqu’il nous permet de financer des projets et d’acheter de l’équipement de haute technologie afin de continuer d’offrir des soins de première qualité aux membres de notre communauté », souligne Heather Holmes, directrice générale de la Fondation.

Étaient également présents Jean-Yves Brunet, Couvertures West Island, Ron Mehra, La Fondation Familiale Mehra; Pina Guercio, Air Canada Rouge; Serge Poirier, Desjardins; Shaun McMahon, coanimateur; Janet Grant, David Brown Santasalo; Yvon Théorêt, Roxboro Excavation, le Dr Fadi Aris, membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore, Renée Yardley, membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore, le Dr Fiore Lalla, coprésident du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore, Najia Hachimi-Idrissi, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, et David Cescon, coprésident du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore.

La Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore aimerait remercier les partenaires suivants pour leur engagement annuel en tant que partenaires officiels et pour leur soutien envers sa mission: Desjardins, Air Canada Rouge, Montreal Gazette, Groupe Spinelli, The Suburban, West Island Blog, Ask Mama MOE, Bayshore HealthCare, BC 360, Carolyn Flower International, Centre Dentaire Lakeshore , Château Dollard, Château Vaudreuil, Check6 Media, Cités Nouvelles, Club Piscine Pierrefonds, Cocotte Films Inc., Duke & Devine’s, évoilà5 Pointe-Claire, Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal, Kim McKay Fitness, Mauve Mango Creations Inc., Medicom, Pharmaprix Lakeshore/MedEquip, Plaza Pointe-Claire, Terranian Productions, The People Guru, TWMG Inc. Services financiers et West Island Mommies.

Fondée en 1964, la Fondation a pour objectif de recueillir les fonds nécessaires à l’amélioration des soins à l’Hôpital Général du Lakeshore. Elle contribue ainsi à l’acquisition d’équipement médical de pointe, aux rénovations majeures des structures hospitalières et aux programmes et formations spécialisés pour le personnel, et ce, pour les initiatives non financées par le gouvernement.