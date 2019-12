Le 15 novembre dernier, Les Petits Gourmets dans ma cour ont annoncé que le montant total amassé cette année est de 91 500$.

La Presse

Cette somme sera divisée de la façon suivante: Fondation du Dr Julien, 55 000$; Centre de pédiatrie sociale Laval, 27 500$; et Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé, 9000$.

L’événement-bénéfice « Les petits gourmets dans ma cour » revient chaque été pour depuis ces 9 dernières années, et a lieu directement dans la cour de Josée Lefebvre et de sa famille. Mais l’événement ne se limite pas seulement à la cour de Mme Lefebvre, il prend place dans toute la rue avoisinante, qui est fermée pour accueillir les voisins et les clients qui viennent encourager les enfants et soutenir la cause de la pédiatrie sociale en communauté.

Les petits gourmets dans ma cour est un regroupement de familles du quartier de Duvernay à Laval ayant décidé d’amasser des dons pour la Fondation du Dr Julien, en créant un restaurant extérieur qui met en vedette les jeunes de 5 à 17 ans. Le temps d’une soirée, les enfants sont serveurs, aide-cuisiniers, maîtres d’hôtel.