Éric Boulay, François Nolin et Rémy Normand avec les bénévoles et les employés d'Archibald.

Le 15 décembre dernier au midi, Archibald Microbrasserie de Ste-Foy a ouvert grand son cœur à près de 250 personnes démunies invitées au dîner de Noël du 7e Archidon.

La Presse

Partenaires dans l’aventure depuis la toute première année, Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et ses nombreux bénévoles ont encore une fois accueilli les invités à Lauberivière et ont gracieusement assuré le transport aller-retour jusqu’à l’événement.

Une vingtaine de personnalités publiques et de divers médias de Québec ont accepté d’offrir de leur temps à cet événement spécial. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, Bruno Savard et Claude Bernatchez de Radio-Canada, Joanne Boivin de M102,9, Sylvie Goulet de WKND 91.9, Marie-Christine Champagne de Rouge 107,5, Jérôme Landry d’ÉNERGIE 98,9, Vincent Cauchon de CHOI Radio X 98,1, Martin Everell de BLVD 102,1, Carl Larouche, Stéphane Turcot, Ève-Marie Lortie de TVA, Karine Gagnon et Pierre Gingras du Journal de Québec, le chef Jean Soulard, et l’attaché de presse du maire de Québec, Paul-Christian Nolin, ont tous offert un service attentionné aux gens afin de leur permettre de passer un agréable moment.

« Depuis 7 ans, nous tentons de redonner à notre façon, d’offrir un peu de répit aux gens dans le besoin dans une période souvent plus difficile pour eux. C’est toujours aussi touchant de constater toute la solidarité qui émane d’un tel événement, nous sommes choyés d’avoir autant de partenaires, collaborateurs et employés qui nous suivent dans cette belle initiative », se réjouit François Nolin, le président et fondateur d’Archibald Microbrasserie.

Étaient également présents Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, et Rémy Normand, président du RTC.

Le repas traditionnel de Noël chaud, concocté par l’équipe d’Archibald a été bercé par les voix du Groupe Vocal Arpège, accompagné d'une vingtaine d'enfants de la Troupe de l'Escale et du Plateau qui ont entonné des chants de Noël, au grand plaisir des invités.

Durant tout le mois de novembre, les restaurants Archibald de Québec, Trois-Rivières et Blainville s’engageaient à remettre 1$ pour chaque burger vendu à divers organismes de leurs régions respectives. Les restaurants de Sainte-Foy et du Lac-Beauport ont choisi Lauberivière, qui vient en aide aux hommes et femmes sans-abris. Le restaurant de Trois-Rivières soutient les organismes Le Noël du Pauvre et la Fondation InterVal tandis que celui de Blainville remettra les sommes à Moisson Laurentides. La clientèle de tous les restaurants était invitée à ajouter 1$ à leur facture et les sommes accumulées se sont ajoutées au chèque final, pour une valeur de 11 000$.

Un tel événement ne pourrait exister sans l’appui des nombreux partenaires qui soutiennent la cause avec cœur. Archibald tient à remercier les partenaires alimentaires, les organismes de la région et les personnalités qui s’impliquent dans l’aventure année après année.

L’équipe d’Archibald tient à souligner l’implication de ses employés, qui se portent massivement volontaires pour participer, de façon bénévole à l’événement. Tous ensemble, ils contribuent à la réussite d’un mouvement de solidarité et de partage.