Le 11 décembre dernier, le 33e concert-bénéfice organisé par la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, en collaboration avec Robin des Bois, a permis d’amasser près de 10 000$ grâce aux dons des spectateurs.

La Presse

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal a réitéré son engagement envers la communauté en doublant cette somme afin de remettre un montant total de 20 000$ à cinq organismes du quartier: Le Chaînon, Jeunesse au Soleil, Santropol roulant, Le Refuge des Jeunes ainsi que Robin des Bois.

Les membres de la Caisse et de la communauté se sont rassemblés pour venir entendre Isabelle Boulay dans l’église Saint-Jean-Baptiste au coeur du Plateau-Mont-Royal. Accompagnée de son pianiste Benoit Sarrasin pour un concert intimiste, Isabelle Boulay a interprété des chansons choisies pour l’occasion, transcendant les styles et les époques.

Ce concert-bénéfice a été rendu possible grâce à la générosité des spectateurs et au dévouement des bénévoles présents. La Caisse remercie du fond du coeur tous ceux et celles qui ont participé au succès de cet événement bénéfice ainsi que lees organismes concernés, qui contribuent jour après jour au bien-être de la communauté.

Avec un actif global de plus de 1,8 milliard$, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal contribue au mieux-être économique et social de plus de 50 000 membres et de la collectivité où elle est présente. La mission de la Caisse du Plateau-Mont-Royal est d’enrichir la vie des citoyens et de la communauté en appuyant la création de projets dans le quartier. En 2019, la Caisse a distribué plus de 600 000$ par l’entremise d’une centaine de projets porteurs de valeurs coopératives. Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada.

Détentrice de 19 Félix et de 2 Victoires de la musique, Isabelle Boulay détient le record, avec Céline Dion, de la chanteuse québécoise ayant le plus souvent remporté le prestigieux Félix de l’Interprète féminine de l’année, soit à sept reprises. Isabelle Boulay a fait paraitre 13 albums en carrière, qui se sont vendus à plus de 4,5 millions d’exemplaires. Elle a aussi agi à titre de coach à la populaire émission La Voix. L’interprète vient de lancer un disque de Noël intitulé En attendant Noël le 22 novembre dernier.