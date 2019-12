Dans le cadre de la campagne Cancer du sein dans les stations-service Ultramar, Couche-Tard a amassé un montant de 72 167$, grâce à l’implication de tous les magasins Couche-Tard, détaillant de l’essence Ultramar de la province, au profit de la Fondation cancer du sein.

La Presse

L’annonce a été faite le 10 décembre dernier. Étaient présents à l’annonce Karine-Iseult Ippersiel, vice-présidente, développement, partenariats et alliances stratégiques, Fondation Cancer du sein, Sophie Provencher, vice-Présidente Opérations, Division Québec Ouest, Couche-Tard, Mathieu Lefebvre, directeur Opérations pétrolières, Division Québec Ouest, Couche-Tard, et Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein.

.

Du 1er au 31 octobre dernier, durant le mois de la sensibilisation au cancer du sein, Couche-Tard au Québec, de même que Circle K en Ontario, remettait à la cause 1¢ par litre d’essence suprême vendu et 1$ pour chaque lavage suprême vendu.

« Couche-Tard est fière de s’impliquer auprès de la Fondation cancer du sein et poursuit son engagement à redonner afin que la recherche avance. Nous remercions nos fidèles clients d’avoir répondu à l’appel et d’avoir fait le choix des produits ciblés, afin de contribuer à cette campagne de dons », note Sophie Provencher.

« La Fondation cancer du sein est fière de compter parmi ses généreux partenaires l’entreprise Couche-Tard. Depuis la création de la Fondation, il y a 25 ans, notre équipe s’active à favoriser l’augmentation du taux de survie des personnes atteintes d’un cancer du sein, en soutenant activement la recherche et l’innovation. C’est grâce à des collaborations comme celle-ci que nous sommes en mesure, ensemble, de faire une différence. Merci à Couche-Tard pour sa généreuse contribution ! » a déclaré Nathalie Tremblay.

Ce programme de Couche-Tard s’inscrit dans sa volonté de renforcer son implication philanthropique partout au pays.

Couche-Tard est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d’accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves

Au 3 février 2019, le réseau de Couche-Tard comptait 9933 magasins d’accommodation en Amérique du Nord, dont 8662 offraient du carburant pour le transport routier. Environ 105 000 personnes travaillent dans l’ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord. De plus, par l’entremise de CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard fournit du carburant pour le transport routier sous différentes bannières à environ 1300 sites aux États-Unis.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par l’intermédiaire de dix unités d’affaires. Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 100 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 14 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Mexique, Mongolie et Vietnam), ce qui porte à plus de 16 000 le nombre de magasins dans notre réseau mondial.