La Fondation du Grand Montréal (FGM) a dévoilé le 5 décembre dernier l’identité des trois projets qu’elle appuiera dans le cadre du Défi communautaire Objectif avenir RBC.

La Presse

Ces projets bénéficieront chacun d’une subvention de 15 000$. Le Défi offre un appui à des jeunes de 15 à 29 ans, issus de 150 petites à moyennes collectivités à travers le Canada, afin de réaliser un projet qu’ils ont imaginé et mettront en œuvre afin de satisfaire un besoin urgent dans leur communauté.

« La FGM est enthousiasmée de soutenir ces trois projets, qui permettent aux jeunes de chacune des communautés d’affirmer leur leadership et d’exprimer leurs valeurs, tout en œuvrant au mieux-être de leur collectivité. Ces jeunes ont compris que la culture peut être un moteur qui nous encourage à prendre soin de notre environnement, et à prendre soin les uns des autres. Bravo! » a déclaré Yvan Gauthier, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

Lucas Hygate, 21 ans, est un résident de la municipalité de Baie-d’Urfé qui désire utiliser l’art pour sensibiliser le public autour des questions environnementales. TrashTalk est un projet où des corvées de nettoyage de déchets constituent la prémisse de la création de sculptures, qui encourageront ensuite la communauté à en faire plus pour protéger son environnement. L’objectif de Lucas est ambitieux : mobiliser des milliers de personnes et nettoyer un million de livres de déchets dans le Grand Montréal. Cet appui de 15 000$ donnera une grande impulsion à la démarche, que les organisateurs souhaitent pérenniser.

Trois jeunes de la communauté de Kanesatake, Kawisaienhne Albany (21 ans), Kassandra Bonspiel (25 ans), et Claudia Catafort-Clermont (19 ans) vont organiser en collaboration avec la Mohawk Language Custodian Association (association des gardiens de la langue mohawk) une série de cours visant à enseigner aux membres de la communauté locale comment fabriquer des sacoches traditionnelles mohawks. À travers la transmission de ce savoir, l’objectif est de renforcer le sentiment d’appartenance culturelle et l’identité de la communauté, ainsi que les liens entre ses membres qui participeront d’abord aux cours, puis à une foire artisanale qui viendra clore le projet.

Les jeunes Brooke Splicer (31 ans), Lily Deer (24 ans) et Cougar Kirby (23 ans) sont originaires de Kahnawake et ont mis sur pied un projet visant à préserver la langue et la culture mohawk, Skátne Ionkwaweientehtaonhátie (« On apprend ensemble »). Leur objectif est d’offrir aux jeunes de leur communauté un espace sûr pour en apprendre davantage sur la langue et les pratiques culturelles « Kanien’kehá:ka » (mohawks), au moyen d’une série d’ateliers animés par des aînés ou des gardiens du savoir traditionnel. Les thèmes des ateliers seront choisis par les jeunes participants eux-mêmes, afin de favoriser leur participation dans un environnement sans pression, en partenariat avec le Kanien’keha :ka Onkwawén :na Raotitiohkwa (Centre culturel et linguistique). Plus globalement, le projet favorisera l’inclusion, le développement de l’identité et du sentiment d’appartenance des jeunes de la communauté « Kanien’kehá:ka » (mohawk).

Le Défi communautaire Objectif avenir RBC, un programme national qui appuie les jeunes leaders pour répondre aux priorités de leur communauté, est rendu possible grâce au soutien de la Fondation RBC. « La vitalité de nos collectivités s’appuie sur des organisations et des personnes dynamiques qui mettent en place des initiatives afin de les rendre meilleures. Avec le Défi communautaire RBC, nous permettons à des jeunes de faire une différence dans le développement de leur communauté », a expliqué Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale.

« Les jeunes ne sont pas les leaders de l’avenir; ils sont des agents de changements sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Grâce à cette collaboration avec RBC, nous avons le grand honneur de soutenir des projets audacieux à travers le pays », a ajouté Andrew Chunilall, chef de la direction des Fondations communautaires du Canada.

Il est à noter que les projets, qui s’échelonneront jusqu’à la fin de l’été 2020, seront pilotés pour l’essentiel par les jeunes eux-mêmes, bien qu’ils bénéficient également de l’aide d’organisations partenaires. La FGM accompagnera également les jeunes afin qu’ils puissent mener leurs projets à bien, et feront le point avec eux en fin de course l’an prochain. Les jeunes ont également réalisé de courtes capsules vidéo pour présenter leurs projets, qui sont disponibles sur la chaîne Youtube de la Fondation.

La Fondation du Grand Montréal (FGM) encourage les individus, les familles et les organisations à soutenir leur communauté par la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La FGM publie le rapport Signes vitaux du Grand Montréal, fait fructifier les actifs de plus de 650 fonds, guide les donateurs et apporte un appui aux organismes de bienfaisance de la collectivité. Membre du réseau des fondations communautaires du Canada, elle encourage la philanthropie comme levier important du mieux-être du Grand Montréal.

Le Défi communautaire Objectif avenir RBC est présenté par les Fondations communautaires du Canada et les fondations communautaires participantes, et est possible grâce à un don de cinq millions de dollars de la Fondation RBC. Il fait partie du volet Objectif avenir de RBC, un engagement de RBC et de la Fondation RBC à donner les moyens à la jeunesse canadienne d’occuper les emplois de demain. Au cours des dix dernières années, Objectif avenir RBC a dédié 500 millions de dollars à aider des jeunes à obtenir des emplois valorisants grâce à des expériences de travail pratique, des occasions de développer leurs compétences, des solutions de réseautage et du soutien et des services pour assurer le bien-être mental.