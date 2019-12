Le 3 décembre dernier à l’Hôtel Windsor de Montréal, a été annoncée l’atteinte d’un montant de 1 100 317$ lors de la campagne annuelle au profit de la Fondation québécoise du cancer.

La Presse

La communauté d’affaires québécoise a mené une campagne corporative à l’échelle de la province pour les 40 ans de la Fondation. Le milieu corporatif a redoublé d’efforts et de créativité afin de récolter cette somme à sept chiffres : engagement de leur milieu de travail, soupers et activités-bénéfice, etc.

La campagne corporative menée dans les cinq centres régionaux de la Fondation québécoise du cancer s’est clôturée par l’événement phare : la soirée-bénéfice Cancerto.

Comme chaque année, l’événement a réuni la communauté d’affaires de chaque région, au travers de soirées hautes en festivités.

L’année 2019 marquera une nouvelle année record pour Cancerto : ce sont près de 560 000$ qui ont été amassés au profit de la Fondation, devant un public de près de 1700 personnes au niveau provincial.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION Bruno Pelletier

À Montréal, l’événement – un spectacle de Bruno Pelletier et du groupe SHINE – a battu des records de dons et de participations, avec 292 445$ recueillis,grâce notamment à l’engagement de précieux partenaires : PEAK, présentateur de l’événement, avec la participation spéciale de Kevric,et en collaboration avec Le Groupe Maurice et CN.

À Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières, la campagne corporative et Cancerto ont également été couronnés de succès, sous des thèmes aussi variés que créatifs :en Estrie, ce sont les « super-héros » qui ont été mis à l’honneur, alors qu’en Mauricie, Martin Fontaine, connu internationalement pour son interprétation du King, a ravi les spectateurs de Cancerto. En Outaouais et à Québec,respectivement, la soirée thématique autour du bleu, couleur de la Fondation,et le spectacle de musique de films ont une fois encore prouvés être une formule gagnante.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION La prestation montréalaise de Cancerto a eu lieu le 3 décembre dernier.

Devant l’immense réussite de ces campagnes, Marco Décelles, directeur général de la Fondation a tenu à souligner « l’apport inestimable de nos comités d’honneur et de ses partenaires qui ont grandement contribué au succès de nos campagnes aux cinq coins de la province, pour les 40 ans de la Fondation ».

Tous étaient honorés d’allier plaisir et philanthropie, pour soutenir la Fondation québécoise du cancer dont bénéficient annuellement des milliers de personnes touchées par un cancer. Cette campagne corporative provinciale est un apport pour le mieux-être de tous les Québécois atteints et leurs proches.

La Fondation québécoise du cancer tient à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette campagne corporative.

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province. Elle propose aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix.Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.