La direction de Polytechnique Montréal a décerné le 5 décembre dernier, 30 an après le dramedu 6 décembre 1989, l’Ordre de la rose blanche à ÉdithDucharme, diplômée en génie physique de l’Université Laval.

La Presse

L’Ordre de la rose blanche a été institué parPolytechnique en 2014, en hommage aux victimes des événements du6 décembre 1989. Assorti d’une bourse de 30 000$, il est décernéannuellement à une étudiante canadienne en génie qui désire poursuivre sesétudes aux cycles supérieurs dans ce domaine, au Canada ou ailleurs dans lemonde.

Cette année, la remise de l’Ordre de la rose blanche àÉdith Ducharme a lieu en présence de trois lauréates des annéespassées : Liane Bernstein, doctorante au Massachusetts Institute ofTechnology, Ella Thomson, doctorante en génie électrique à l’UniversitéStanford, et Viviane Aubin, étudiante à la maîtrise en génie énergétique àPolytechnique.

En réunissant ces boursières de l’Ordre, PolytechniqueMontréal met en lumière les ambitions de ces jeunes femmes qui portent haut leflambeau du génie et les présente comme des modèles inspirants pour les jeunesfilles qui rêvent d’étudier dans ce domaine. Cet objectif trouve un écho dansles propos d’Édith Ducharme, qui témoigne que son choix de faire des études engénie physique n’est pas le fruit d’un processus spontané, car elle a manqué demodèles. « Je me suis dit que la meilleure façon de redonner ausuivant, c’était de veiller à devenir le modèle que j’aurais voulu avoir.L’Ordre de la rose blanche est un solide pas dans cette direction. »

Mentionnant les femmes d’exception qui ont joué ensuite un rôledéterminant dans sa formation d’ingénieure, telles que la Pre ClaireDeschênes, de l’Université Laval, la Pre Eve Langelier, del’Université de Sherbrooke, ou encore la Pre Caroline Boudoux,qui dirige désormais ses études à Polytechnique Montréal, l’étudiantesouligne : « Je crois en ces modèles féminins. Je voudrais un jourleur ressembler afin de conférer à d’autres l’élan souvent nécessaire pourdevenir ingénieure. »

Si la curiosité d’Édith Ducharme pour les sciences a étééveillée à l’occasion de séjours annuels dans un camp scientifique, c’est sapassion pour la musique qui a paradoxalement poussé cette pianiste accomplie àcomprendre et à manipuler les phénomènes physiques. « C’est un reportagetélévisé sur l’orgue de la Maison symphonique qui m’a donné le coup de poucedont j’avais besoin pour m’inscrire en génie physique », dit-elle.

Elle a entrepris ses études de baccalauréat en géniephysique, avec une concentration en génie médical et biophotonique, àl’Université Laval en 2015. Se préoccupant de plus en plus de la représentationdes femmes en sciences, elle s’est jointe à l’équipe de la Chaire de leadershipen enseignement – Femmes et organisations, en tant qu’auxiliaire de recherchede premier cycle. Elle a notamment organisé de sa propre initiative plusieursévénements qui avaient pour but d’encourager la présence des femmes en génie.

Parallèlement, elle s’est engagée dans la voie de larecherche en optique, d’abord comme auxiliaire de recherche de premier cycle,au Centre d’optique, photonique et laser de l’Université Laval, en 2017. Elle aensuite été stagiaire à Polytechnique Montréal, en 2018, dans le groupe de la Pre CarolineBoudoux, et, l’année suivante, au sein de Castor Optics, entreprise cofondéepar cette même professeure. La collaboration avec Caroline Boudoux s’avèredéterminante, Édith Ducharme s’étant inscrite cette année à Polytechnique pourfaire une maîtrise recherche en génie physique sous sa direction. Ses travauxvisent la mise au point d’un système optique qui permettrait des thérapieslaser à l’efficacité d’ablation environ 2 000 fois plus élevée quecelle de la silice actuellement utilisée, ce qui constituerait une avancéemajeure pour la chirurgie médicale.

Bien que ses études la captivent, ÉdithDucharme tient à les concilier avec son engagement social et sa passion pour lamusique. « Jesuis quelqu’un de multidisciplinaire. Je sens qu’on va de plus en plus vers cetype de collaboration, mais en ce moment, les critères d’excellence définis par les organismes subventionnaires nereflètent pas ça », analyse-t-elle, admettantsans ambages avoir tardé au début de son baccalauréat à atteindre sa vitesse de croisière. « C’est important de valoriser des parcoursd’étudiants et d’étudiantes qui ont développédes intérêtsdivers, même s’ils ont de moins bonnes notes »,affirme-t-elle, fière aujourd’hui de sa réussite et de l’équilibre qu’elle a trouvé dans son cheminement universitaire.

L’aspiration d’Édith Ducharme à l’équilibre et à uncheminement universitaire et professionnel porteur de sens est partagée par ungrand nombre de femmes. Polytechnique est consciente qu’il s’agit d’un facteurdéterminant pour l’épanouissement du leadership féminin dans l’univers du génieet poursuit ses efforts en ce sens, avec des résultats encourageants. Ainsi,alors qu’en 1989, la proportion d’étudiantes à Polytechnique était de 17%,aujourd’hui, elle s’élève à plus de 28%. Polytechnique s’illustre à cet égardcomme l’un des établissements canadiens les plus proches d’atteindre l’objectifd’Ingénieurs Canada, soit que 30% des nouveaux ingénieurs soient des femmes en2030.

Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente du conseild’administration de Polytechnique Montréal, présidente du comité de sélectionet marraine de l’Ordre de la rose blanche, estime que « le parcoursd’Édith Ducharme contribue à casser les stéréotypes et à valoriser la diversitédans l’ingénierie ».

« Être marraine de l’Ordre la rose blanche me permetde m’assurer que le rayonnement des femmes en génie va en grandissant, et je meréjouis de constater que c’est le cas. Cette année, devant les réalisationsexemplaires d’Édith Ducharme et de ses quatre prédécesseures, j’ai encore pumesurer la richesse que les femmes ingénieures et scientifiques sont capablesd’apporter à la société », témoigne pour sa part la diplômée NathalieProvost, qui a été blessée durant le drame du 6 décembre 1989.

Était également présent PhilippeA. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.

Le comité de sélection de l’Ordre de la rose blanche réunit despersonnalités du monde canadien de l’enseignement supérieur, à savoir : Christopher Yip, doyen de la Faculté de scienceappliquée et de génie, Université de Toronto; Kevin J. Deluzio, doyen de laFaculté de génie et de science appliquée, Université Queen’s; Patrik Doucet,doyen de la Faculté de génie, Université de Sherbrooke; John Newhook, doyen dela Faculté de génie, Université Dalhousie; et

Peter Wild, doyen de la Faculté de génie, Université de Victoria.

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal,université d’ingénierie, est l’une des plus importantes universitésd’enseignement et de recherche en génie au Canada. Elle occupe le premier rangau Québec pour l’ampleur et l’intensité de ses activités de recherche en génie.Polytechnique Montréal est située sur le campus de l’Université de Montréal, leplus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de50 000 diplômés, Polytechnique a formé 22% des ingénieurs en exercicemembres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de120 programmes de formation. Polytechnique compte 280 professeurs et9000 étudiants. Son budget annuel global s’élève à 260 millions dedollars, incluant un budget derecherche de près de 100 millions de dollars.