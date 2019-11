Le 18e événement-bénéfice Montréal Passion Vin a attiré près de 1250 passionnés de vins au Grand Quai du Port de Montréal, les 22 et 23 novembre derniers.

La Presse

L’événement-bénéfice a permis d’amasser 1 287 574$ nets pour la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Cette somme permettra d’appuyer la campagne Reprogrammez l’histoire, lancée avec son porte-parole Patrice L’Écuyer, qui a pour but d’accélérer le développement des traitements par cellules souches à l’HMR.

Patrice L’Écuyer animait la cérémonie d’ouverture du 22 novembre : « En 18 ans, Montréal Passion Vin s’est illustré dans le monde vinicole comme dans celui de la philanthropie. Depuis ses débuts, l’événement-bénéfice a permis d’amasser plus de 16 M$ pour appuyer des avancées médicales déterminantes pour les Québécois. Grâce à votre engagement et à votre générosité, les médecins et chercheurs de l’HMR changent des vies, tous les jours, grâce aux traitements par cellules souches. »

Le succès et la renommée d’un tel événement reposent sur la générosité et l’engagement de nombreux acteurs, soulignait Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR. « Tous ensemble, participants, vignerons de renom, généreux partenaires et dévoués bénévoles, vous avez contribuez cette fin de semaine à changer des vies et à reprogrammer l’histoire. Celle des patients de l’HMR, mais aussi celle des générations à venir, de vos proches et de tous les Québécois. En leur nom, merci! ». La Fondation HMR remercie sincèrement son partenaire présentateur, la SAQ et son grand partenaire donateur, la Banque Nationale – Gestion privée 1859. Elle remercie également l’administration portuaire du Port de Montréal pour leur accueil et leur précieuse collaboration.

Depuis ses débuts, Montréal Passion Vin bénéficie de la générosité et de l’expertise de la SAQ. « Montréal Passion Vin est sans conteste l’un des événements vinicoles incontournables de l’année! La SAQ est très fière de soutenir la Fondation HMR lors de ce grand rendez-vous qui offre aux œnophiles des moments inoubliables de dégustation et qui donne une lueur d’espoir à tous les Québécois qui luttent contre le cancer. », a affirmé Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.

Un comité de gens d’affaires présidé par Jean-Philippe Beauvais, vice-président opérations, Plaisirs Gastronomiques, organise l’événement-bénéfice aux côtés de la Fondation HMR. Pour cette 18e édition, la Fondation HMR avait le plaisir d’accueillir huit des plus grands passionnés du monde vinicole : Lucie Pereyre de Nonancourt de Laurent-Perrier, Thierry Bellicaud du Domaine Laroche et de la Maison Champy, Jean Trimbach de Trimbach, Jean-Philippe Delmas de Château Haut-Brion, Nathalie Boisset et Jean-François Curie du Domaine de la Vougeraie, Barbara Sandrone de Luciano Sandrone et Nicolas Glumineau de Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande.

Étaient également présents Pierre Nelis, président du conseil d'administration de la Fondation HMR, Dr Denis Claude Roy, directeur du Centre de recherche HMR, Sylvain Lemieux, président-directeur général, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Jean-Philippe Beauvais, vice-président, opérations, Plaisirs Gastronomiques et président du comité organisateur de Montréal Passion Vin, Éric Bujold, président, Banque Nationale – Gestion privée 1859, Véronique Rivest, présidente du comité de sommellerie, et André Papineau, sommelier et patient de l'HMR.

Les cellules souches portent en elles une force naturelle. C’est cette puissance qui est utilisée par la thérapie cellulaire. Ces « médicaments-cellules » agissent avec plus d’efficacité et moins d’effets secondaires que les traitements traditionnels, et permettent de guérir des maladies graves jusqu’ici incurables, comme certains cancers, et bientôt les maladies rénales ou oculaires, le diabète et l’Alzheimer. La thérapie cellulaire représente l’une des plus grandes avancées médicales du XXIe siècle.

Des décennies de travaux et d’investissements, le recrutement de professionnels spécialisés et l’appui financier constant de la Fondation HMR, qui a versé 35 M$ pour appuyer ces avancées médicales au fil des ans, auront permis à l’HMR de développer une expertise en thérapie cellulaire reconnue internationalement, d’où sa désignation récente d’Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire. Or, ces recherches nécessitent des moyens importants et soutenus. Les fonds recueillis par la Fondation HMR donneront au Centre de recherche de l’HMR l’espace, les équipements et les ressources nécessaires pour augmenter leur capacité à traduire ces découvertes en nouveaux traitements, pour plus de patients.

Partenaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l’amélioration constante des soins, le développement de l’enseignement et la croissance de la recherche.