La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon présentait, le 16 novembre dernier à l’Hôtel Ritz-Carlton Montréal, son 10e Gala annuel et, par la même occasion, célébrait ses 35 années d’existence.

La Presse

Grâce aux 260 invités présents, l’événement a permis d’amasser un montant record de plus de 650 000$, qui servira en partie à financer la rénovation du département des soins intensifs de l’Hôpital Jean-Talon.

La soirée animée par Nicolas Pinson comptait plusieurs invités de prestige. Ginette Reno a offert aux invités de la soirée une performance musicale riche en émotions. Le Dr Donald Eddé, chef d’installation de l’imagerie médicale à l’Hôpital Jean-Talon et président du cabinet de campagne, a témoigné de sa fierté de travailler dans cet hôpital communautaire d’importance et s’est dit heureux de l’engagement du personnel médical envers les patients et la Fondation. Le Dr Eddé est également président du comité exécutif du CMDP du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, radiologue et administrateur du conseil d’administration de la Fondation HJT

La présidente de la Fondation, Me Martine Tremblay, et la directrice générale de la Fondation, Geneviève Beauregard, ont également remercié le président d’honneur de la soirée, André Collin, président de Lone Star Funds, ainsi que tous les partenaires et commanditaires de cette soirée-bénéfice, dont le Groupe Alfid, la Banque Nationale du Canada, BMO et Wells Fargo pour leur soutien à la mission de la Fondation. M. Collin a profité de cette soirée pour passer le flambeau à Neil Cunningham, président et chef de la direction d’Investissements PSP, qui a accepté la présidence d’honneur pour le Gala annuel 2020.

Étaient également présents Paola De Cicco D.Fisc. Pl.Fin, vice-présidente régionale, Montréal Est, Banque Nationale du Canada; Neil Cunningham, président et chef de la direction, Investissements PSP et futur président d’honneur Gala 2020; Jim Ward, vice-président senior, Wells Fargo; Josée Savoie, directrice des services professionnels et hospitaliers du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal; Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal; et Jean-Jacques Laurans, président Groupe Alfid.

Créée en 1984, la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux patients et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l’Hôpital Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie–Villeray.