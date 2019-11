La Fondation de l’Hôpital général de Montréal a annoncé le 20 novembre dernier un appui à la lutte aux cancers thoraciques avec un don majeur de 17 millions$ remis à la Division de chirurgie thoracique de l’Hôpital général de Montréal, au coeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

La Presse

Le montant annoncé s’imbrique dans la grande campagne Code Vie de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal, visant à recueillir 100 millions$ pour soutenir les centres d’excellence à l’Hôpital général de Montréal (HGM) et au sein du réseau de santé McGill.

À l’échelle nationale, les cancers du poumon, de l’oesophage et de l’estomac sont les types de cancers connaissant la plus grande progression en plus d’être les plus mortels, le taux de survie après cinq ans étant de moins de 20 %.

« Nos donateurs ont à coeur la lutte contre les cancers thoraciques et nous sommes fiers de voir leur soutien prendre de l’ampleur année après année », mentionne Jean-Guy Gourdeau, président et chef de la direction de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal. « Les sommes investies par le gouvernement sont insuffisantes pour pousser les recherches, c’est pourquoi l’appui de la communauté par la philanthropie est indispensable à l’évolution de la médecine. »

La Division de chirurgie thoracique de l'Hôpital général de Montréal dispose du plus important programme sur le cancer de l’oesophage au Canada ainsi que d’un des plus grands programmes sur le cancer du poumon au pays. De plus, elle est la seule à avoir reçu du ministère de la Santé et des Services sociaux la désignation de niveau 4 pour le cancer du poumon, indiquant qu’elle offre le plus haut standard de soins intégrés, de recherche et de formation au Québec. On y offre des soins oncologiques selon une approche de type « guichet unique ».

L’équipe, dirigée par le Dr Lorenzo Ferri, travaille étroitement avec des hôpitaux et des patients de partout au Québec, incluant l’Hôpital général juif et le Centre hospitalier de Saint Mary, l’Hôpital général du Lakeshore, l’Hôpital de Verdun, l’Hôpital de Gatineau, le Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke et le Centre hospitalier universitaire de Québec. Des équipements de pointe, comme un appareil à ultrason, des gastroscopes et des bronchoscopes spécialisés, permettent l’évaluation immédiate des tumeurs, ce qui assure aux patients des soins oncologiques centralisés et personnalisés.

«Ce don majeur de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, pour lequel le CUSM est des plus reconnaissant, confirme à quel point les initiatives originales et ambitieuses des membres de la Division de chirurgie thoracique sont porteuses d’espoir pour les personnes atteintes de cancer », dit le Dr Pierre Gfeller, président-directeur général du CUSM. « Je me réjouis de la capacité du CUSM d’optimiser les soins et la recherche en matière des cancers du poumon, de l’oesophage et de l’estomac en favorisant une approche multidisciplinaire avec nos équipes. »

À l’échelle nationale et internationale, l’équipe de cliniciens-chercheurs se démarque tant pour la qualité des soins offerts aux patients que par l’innovation dont elle fait preuve dans ses différents travaux de recherche. Ses chercheurs tentent d’identifier de nouvelles approches de traitements personnalisés pour vaincre le cancer, notamment en développant l’une des premières biobanques vivantes au Canada permettant d’analyser la génétique du cancer et de choisir les traitements appropriés. Ces efforts regroupés ont pour objectif de limiter l’impact de la chirurgie et des traitements sur la qualité de vie des patients tout en augmentant leurs chances de survie.

La Fondation de l’Hôpital général de Montréal investit depuis plusieurs années déjà dans la recherche et les soins aux patients atteints de cancers thoraciques. Grâce à la générosité de ses donateurs, des équipements de pointes ont été achetés, un laboratoire entier a été dédié aux recherches en oncologie thoracique et surtout, une équipe ultraspécialisée a été mise sur pieds afin de couvrir tous les angles de recherche désirés.

Le don de 17 M$ soutiendra les projets de recherche de la Division de chirurgie thoracique liés entre autres à l’immunothérapie, à la production d’organoïdes dérivés de patients et aux méthodes de chirurgie minimalement invasives.

L’objectif de l’équipe est d’améliorer le pronostic pour les cancers thoraciques, de réduire l’impact des traitements sur la qualité de vie des patients et, dans un avenir un peu plus lointain, d’éliminer presque totalement le recours à la chirurgie.

Depuis 1973, la mission de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal est d’assurer un soutien vital pour des soins vitaux. Le mandat de la Fondation consiste à amasser des fonds importants et à les gérer et à les investir de façon avisée dans la recherche, la formation et la technologie au sein de l’Hôpital général de Montréal (HGM), du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et, plus largement, du réseau de santé universitaire de santé McGill. Nous travaillons en étroite collaboration avec les donateurs et nos précieux collaborateurs à promouvoir l’excellence en matière de soins vitaux pour tous les patients, actuels et futurs.