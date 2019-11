L’Association des professionnels en philanthropie – section du Québec a profité de la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre dernier pour décerner neuf prix d’excellence à des personnes engagées pour une cause et des entreprises qui soutiennent une culture philanthropique et qui se démarquent par leur générosité.

La Presse

La réception s’est tenue à l’hôtel DoubleTree by Hilton à Montréal, en présence de Pierre Bruneau, membre du conseil d’administration de la Fondation Charles-Bruneau qui a animé un panel intitulé Collaboration philanthropique pour plus d’impact avec Laura Fish (Projet Bal des lumières), directrice générale de la Fondation Douglas, Myriam Bérubé (Projet Impact Collectif), directrice des projets expérimentaux et des apprentissages chez Centraide du Grand Montréal, Matias Duque, CFRE (Projet Collaboration avec un S), directeur de la Fondation Luc Maurice, et Lise Roche (Projet Collaboration avec un S), conseillère à la Fondation Mirella et Lino Saputo. Notons également la présence de Nadine Girault, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand.

Lors de l’événement, l’AFP Québec a remis neuf prix d’excellence en philanthropie devant plus de 300 invités réunis pour célébrer la contribution d’individus et d’entreprises au paysage philanthropique québécois.

« En cette journée nationale de la philanthropie l’AFP section du Québec célèbre les lauréats; individus et citoyens corporatifs qui contribuent à façonner le paysage philanthropique d’ici. Tous ensemble, nous avons un impact tangible sur la société. La collaboration philanthropique pour plus d’impact est le thème de cette année. Pourquoi collaborer? Pour viser le plus d’impact possible, en mutualisant les ressources. L’idée semble intuitive, mais n’est pas si simple à mettre en place. Nous souhaitons inspirer nos membres et le grand public avec un panel fort inspirant de réussite de collaboration philanthropique. Nous aurons des preuves tangibles qu’ensemble, autour d’intérêts et de buts communs, nous devenons des acteurs de changement de haut niveau. Je me permets cette citation : seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », a dit Elsa Desjardins, présidente du conseil d’administration de AFP-Section du Québec et directrice du développement des affaires, événements et projets de financement à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Le Prix Jeunesse par excellence en philanthropie, moins de 18 ans a été remis à Samuel P. Moreau; le Prix Jeunesse par excellence en philanthropie, 18 à 35 ans à Sophie Berriault, gestionnaire d’événements et de communautés, spécialiste en communication & marketing; le Prix Entreprise par excellence, moins de 250 employés à Innocap; le Prix Entreprise par excellence, 250 employés et plus, à Metro; le Prix Philanthrope par excellence à la famille Molson; le Prix Bénévole par excellence à Marilyn Bouchard, photographe, Pigment B; le Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie à Chantal Gélinas, CFRE, directrice des dons exceptionnels et conseillère spéciale du recteur, Université de Montréal; le Prix engagement philanthropique exceptionnel à L. Jacques Ménard, C.C., G.O.Q., C.O.M., LLD. président émérite, BMO Groupe financier; et le Prix Coup de coeur du jury à Simone Phaneuf.

Metro était représentée par Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications, et Innocap par Jean Baram, chef des opération.

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l’engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d’une centaine de sections de l’AFP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.

L’Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L’AFP compte plus de 31 000 membres à l’international, dont près de 3 500 au Canada et 277 dans la section du Québec. L’AFP fait la promotion de l’importance et de la valeur de la philanthropie et permet aux personnes et aux organisations de pratiquer une collecte de fonds éthique et efficace.