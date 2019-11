Denis Laframboise et Josée St-Pierre.

À l’initiative de BALNEA et avec la collaboration de Mariepier Morin, la collecte de fonds Se détendre pour la cause s’est soldée le 17 novembre dernier par la remise d’un chèque d’un montant de 7895$ à la Fondation des étoiles, qui soutient la recherche sur les maladies infantiles.

La Presse

En plus de contribuer financièrement à la recherche en pédiatrie visant à améliorer la qualité de vie des enfants malades et de leur entourage, la collecte orchestrée par Balnea a également permis à huit membres de familles vivants des moments difficiles de venir se ressourcer à la réserve et de rencontrer Maripier, porte-parole de la Fondation.

Plus importante source de financement non gouvernemental pour la recherche sur les maladies touchant les enfants, la Fondation des étoiles remet ses cachets aux chercheurs en pédiatrie afin de répondre à sa mission première qui est de protéger, promouvoir et améliorer la santé des enfants. Maripier Morin en est la porte-parole depuis deux ans maintenant.

Le bien-être de chacun étant à la base de la mission de Balnea, cette association avec La Fondation des étoiles se voulait toute naturelle et inspirante pour les équipes de la réserve.

« Ma mission cette année est de sensibiliser les québécois sur les maladies infantiles et de faire en sorte que chacun contribue en donnant un petit peu […] puisque chaque don, aussi petit soit-il, fait toujours une différence! » a déclaré Mariper Morin lors de la journée famille tenue à la réserve thermale.

Étaient également présents Denis Laframboise, propriétaire Balnea, et Josée St-Pierre, présidente-directrice générale Fondation des étoiles.

Dans le cadre de la collecte Se détendre pour la cause, Balnea a remis 100% des profits des accès à l’expérience thermale lors de la journée du 17 novembre dernier, ainsi que les recettes du concours permettant de gagner un des deux séjours en duo incluant le forfait Pulpe Fiction et une nuitée au Beatnik Hotel.

Balnea est une réserve thermale située à Bromont, au coeur d’un domaine privé de 400 acres, à moins d’une heure de Montréal. Balnea est récipiendaire de nombreux prix de design, d’architecture et de reconnaissances canadiennes dans le monde des spas. Balnea opère également les stations Balnea Spa Voyage à l’aéroport Montréal-Trudeau, où massages et soins sont prodigués.