Le 5 novembre dernier avait lieu la 3e Soirée des Bâtisseurs, événement bénéfice de la Fondation Ronald-Denis.

La Presse

Pour l’occasion, 170 convives étaient réunis dans la salle de bal Le Windsor afin de célébrer l’univers de Marie-Berthe Des Groseillers, présidente et chef de la direction du Groupe BMTC et marraine de l’événement. Cette soirée mémorable a permis d’amasser la somme de 250 000$.

Animée par Josélito Michaud, cette soirée a accueilli bon nombre d’artistes dont Bruno Pelletier Benoit McGinnis, Véronique Claveau, Maxim Landry, Martin Matte, Ginette Reno, Kim Richardson, Jason Roy-Léveillée et Marie-Hélène Thibert. La mise en scène était d’Émily Bégin et la direction musicale, de Denis Courchesne.

Mise sur pied en 2008, la Fondation Ronald-Denis est une fondation de bienséance publique à but non lucratif. Chirurgien, le Dr Denis est engagé depuis longtemps dans la communauté et est animé par un souci d’améliorer la santé et le bien-être de ses patients et œuvre à améliorer l’efficacité du système de santé.

La Fondation a pour mission première d’accompagner les personnes souffrant d’obésité morbide et sévère et de rendre la chirurgie bariatrique accessible au plus grand nombre de patients. Elle s’assure que ceux-ci sont pris en charge le plus rapidement possible en procurant un temps opératoire supplémentaire aux chirurgiens dans ce domaine, tout en préconisant l’amélioration des soins en favorisant une approche interdisciplinaire.