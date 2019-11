Pour couronner les festivités organisées à l’occasion de son 100e anniversaire, la marque de café canadienne Van Houtte a annoncé le 31 octobre dernier la création d’un programme de bourses : les Bourses des Maîtres Van Houtte.

Ce programme constitue la prochaine et dernière étape de cette année marquante. S’inspirant de la passion qu’entretenait le Maître Torréfacteur Albert-Louis Van Houtte pour le café, ce programme a pour objectif de rendre hommage aux maîtres de demain en remettant une bourse de 20 000$ à cinq Canadiens exceptionnels, afin de leur permettre de poursuivre leur passion et de perfectionner leur art.

La marque de café canadienne invite tous les Canadiens à découvrir chacun de ces maîtres uniques, qui ont raconté leurs histoires de passion et d’engagement. Les récipiendaires sont : Monica Adair, architecte et copropriétaire d’Acre Architects, de Saint John, au Nouveau-Brunswick; Jordan Bennett, artiste multidisciplinaire, de Terence Bay, en Nouvelle-Écosse; Annie Brace-Lavoie, chef et copropriétaire du Bar Kismet, d’Halifax, en Nouvelle-Écosse; Matthieu Goyer, cinéaste d’animation et illustrateur, de Montréal, au Québec; et Sheila Jaffé, violoniste auprès de la Compagnie d’opéra canadienne, à Toronto, en Ontario.

« Les Canadiens sont des gens passionnés. En effet, un récent sondage effectué avec la firme Léger a révélé qu’un pourcentage impressionnant de 86 % des Canadiens se livrent à une passion ou à un passe-temps. Notre objectif est de donner vie à la passion. Les Bourses de Maîtres nous tiennent à cœur, car elles incarnent véritablement les valeurs qui font partie intégrante de notre identité depuis cent ans. Nous sommes enchantés par les histoires extraordinaires qui nous ont été racontées tout au long du programme, de même que par le fait d’aider ces maîtres de demain à donner vie à leur unicité en l’intégrant dans la culture populaire canadienne, au bénéfice de tous », déclare Stéphane Renauld, directeur principal, gestion de marques de Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada.

Le coup d’envoi officiel des célébrations du 100e anniversaire a été donné avec Les Feux sur glace Natrel présentés par Van Houtte, qui ont eu lieu chaque samedi du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019 à la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal. Pour souligner l’arrivée de la nouvelle année, Van Houtte a dévoilé une toute nouvelle annonce dans le cadre de sa campagne Maître torréfacteur. Maître du café., présentée pour la première et unique fois au Québec lors du Bye Bye de la pub. Van Houtte a poursuivi les festivités en mars avec le lancement de son Mélange anniversaire, créé spécialement pour célébrer cette année marquante. Le printemps a aussi marqué le lancement des Recettes de maîtres, en partenariat avec les chefs Ted Reader, Michael Allemeier, Didier Leroy et Sébastien Harrison-Cloutier. Cette initiative visait à saluer les maîtres qui contribuent à la riche culture gastronomique canadienne.

Van Houtte est une marque de Keurig Dr Pepper Canada, la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott’s Inc. Keurig Dr Pepper Canada offre une grande variété de boissons chaudes et froides, commercialisés sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry, Mott’s Clamato, Van Houtte et Timothy’s, de même que les cafetières une tasse à la fois de Keurig.

Société de Keurig Dr Pepper Inc., l’organisation fait en sorte d’avoir un impact positif partout dans le monde. Son engagement en matière de développement durable s’exprime à travers ses divers programmes pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités, s’approvisionner de manière responsable, favoriser la santé et le mieux-être des familles, et soutenir les communautés locales et mondiales.

Les principaux lieux d’activités canadiens de l’entreprise et l’équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada.